Мэр Барнаула подал в отставку

Глава Барнаула в Алтайском крае Сергей Дугин написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с губернатором Виктором Томенко неоднократно эту тему обсуждали»,— процитировали Сергея Дугина в пресс-службе мэрии. По словам уходящего в отставку главы города, в ближайшее время он намерен отдохнуть, но у него «есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и Барнаула».

Заявление Сергея Дугина должны утвердить депутаты гордумы Барнаула. Ближайшая очередная сессия состоится 30 августа. Внеочередная сессия пока не назначена. В пресс-службе правительства Алтайского края сказали “Ъ”, что губернатор Виктор Томенко предложит депутатам временно наделить обязанностям главы города заместителя Сергея Дугина Вячеслава Франка, пока не будут проведены процедуры по выборам нового мэра.

Напомним, в июне 2019 года Сергей Дугин уволил вице-мэра Барнаула Александра Алексеенко, в отношении которого возбудили дело о коррупции. По материалам ФСБ, в течение трех лет бывший замглавы города получал взятки от фирмы, работающей в сфере ЖКХ, и заключал с ней муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов. Общая сумма взяток, якобы полученная Александром Алексеенко, составила около 1 млн руб.

В 1995 году Сергей Дугин стал заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. С 2001-2009 годы занимал должность управляющего краевым отделением Фонда социального страхования России. В 2009 году назначен начальником главного управления Алтайского края по социальной защите населения. В 2015 году стал главой города.

Юлия Сасевич, Илья Галагуз