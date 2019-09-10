Силовики разыскивают деньги ФБК

У сотрудников штабов Алексея Навального и их близких прошли обыски в Перми, Самаре, Уфе и Саранске. Ближайший соратник господина Навального Леонид Волков сообщил “Ъ”, что в первых трех городах мероприятия силовиков связаны с «абсурдным делом об отмывании денег ФБК» (вероятно, речь идет о деле, возбужденном 3 августа). По словам оппозиционеров, сотрудники полиции и СОБРа у них изымали оргтехнику, денежные средства, при этом не позволяя фиксировать происходящее на видео. В пресс-службах Следственного комитета России и региональных управлений ситуацию “Ъ” не комментируют. Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентской комиссии по иностранному вмешательству проверить деятельность Алексея Навального и юриста ФБК Любови Соболь.

Об обысках в Самаре, Уфе и Перми Леонид Волков сначала написал в Twitter, а потом подтвердил соответствующую информацию “Ъ”. По его словам, обыски шли в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств). В беседе с “Ъ” он рассказал, что силовики «изымают технику, грабят», чтобы помешать работе ФБК. Господин Волков уточнил, что обыски проводились дома у главы самарского штаба Егора Алашеева, координатора пермского штаба Сергея Ухова и сотрудника этого штаба Юрия Боброва. К координатору уфимского штаба Лилии Чанышевой домой пришли восемь силовиков.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале также сообщил, что обыски идут у сторонников господина Навального в Саранске и Челябинске.

В пресс-службе Следственного комитета России и его региональных управлениях ситуацию “Ъ” не прокомментировали.

По данным “Ъ”, в Перми сотрудники СУ СКР по Пермскому краю и краевого ГУ МВД действительно провели обыск по месту регистрации сотрудника штаба Алексея Навального Юрия Боброва. Мероприятия проводились в рамках отдельного поручения, которое было направлено пермским следователям столичными коллегами. Позже координатор штаба Навального в Перми Сергей Ухов опубликовал в Facebook протокол обыска, из которого следует, что обыск проводился на основании постановления Басманного суда Москвы от 4 сентября «в целях отыскания денежных средств, добытых преступным путем, документов, электронных носителей информации, имеющих значение для дела». Обыск проводился сотрудником третьего отдела по расследованию особо важных дел (специализируется на расследовании налоговых преступлений.— “Ъ”) СУ СКР по Пермскому краю.

В результате у господина Боброва было изъято 9,5 тыс. руб. наличными, а также три его личные банковские карты и мобильный телефон.

В официальных группах «ВКонтакте» и Facebook штаба Алексея Навального в Самаре также сообщается, что обыски прошли у координатора Егора Алашеева и, предположительно, у сотрудника штаба Евгения Трубченко: «Изъяли технику. На данный момент оба сотрудника не выходят на связь, предположительно они на допросе в Следственном комитете». Днем во вторник Егор Алашеев и Евгений Трубченко были недоступны для комментариев.

С утра проходили обыски у активистов штаба Навального в Уфе. Известно, что с 8 до 13 часов они продолжались на квартире координатора Лилии Чанышевой, в результате чего у нее была изъята оргтехника. Силовики приходили также на квартиру юриста штаба Федора Телина и в квартиру его родителей. После обеда обыск начался в помещении штаба на улице Пушкина. В оперативных мероприятиях принимали участие около десяти сотрудников полиции и СКР, сообщают активисты. Лилию Чанышеву также вызвали на допрос в СКР.

Федор Телин сообщил, что оперативники изъяли из дома его родителей «все деньги, даже мелочь забрали».

Обыск, как и в Перми, проводился по постановлению Басманного суда Москвы от 4 сентября.

Также рано утром во вторник полиция пришла с обысками в квартиру родителей заместителя координатора штаба Алексея Навального в Саранске Игоря Рогова. Как сообщил “Ъ” координатор штаба Евгений Пашуткин, в квартире искали компьютер, которого там не было: «Квартира у них полупустая, никаких особых разрушений по итогам обысков нет». По его словам, происходящее на мобильный телефон снимала девушка Игоря Рогова, но один из полицейских толкнул ее, препятствуя съемке. На видео Евгений Пашуткин опознал сотрудника отдела республиканского МВД по противодействию экстремизму Алексея Голова. В самом штабе в Саранске обыски не проводились, добавил Евгений Пашуткин.

В Челябинске к члену штаба Алексея Навального Алексею Мезяеву с утра постучались неизвестные.

По словам господина Мезяева, он предположил, что это были правоохранители, но открывать дверь не стал: «Какие-то подозрительные личности приходили, я подумал, что это связано с выборами. Я не открыл, они ушли. Потом в новостях увидел, что проходят обыски, связал эти два события. Но больше ни ко мне, ни в штаб никто не приходил».

10 сентября на заседании Госдумы ее спикер Вячеслав Володин поручил комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проверить деятельность господина Навального и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, передает ТАСС.

Поводом стало заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что господин Навальный был завербован американскими спецслужбами в годы учебы в Йельском университете в США.

Комиссия по иностранному вмешательству во внутренние дела РФ была образована на внеочередном заседании совета Госдумы в августе, во вторник на первом пленарном заседании осенней сессии депутаты утвердили постановление о ней.

Напомним, 3 августа Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело об отмывании денег в связи с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, лица, имеющие отношение к ФБК, получили от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте» в период с января 2016 по декабрь 2018 года. По данным СКР, речь шла о легализации 1 млрд руб., которые были приобретены преступным путем. Следователи утверждали, что соучастники через банкоматы в Москве внесли деньги на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели деньги на счета фонда. 8 августа в московском офисе ФБК и дома у троих его юристов — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина — прошли обыски. Позже все трое были допрошены в качестве свидетелей, однако, по словам адвокатов, следователи говорили только о сумме в 75 млн руб.

5 сентября в ФБК вновь прошли обыски. Силовики также пришли в студию канала «Навальный.Live» и в московский штаб оппозиционера. Сотрудники штаба были задержаны, но позже их отпустили без составления протоколов. Полицейские заявили, что мероприятия связаны с делом о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Владимир Хейфец, корреспондентская сеть “Ъ”