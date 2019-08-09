В миллиардном деле ФБК возник вопрос на 75 миллионов

На протяжении всего четверга Следственный комитет России (СКР) проводил следственные мероприятия по делу об отмывании преступных доходов, которые, по версии правоохранителей, использовались в том числе для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). После обысков, проведенных в здании ФБК и квартирах его сотрудников Александра Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, все они были допрошены в качестве свидетелей. Несмотря на то что ранее СКР говорил о возможной легализации в общей сложности около 1 млрд руб., пока в материалах дела, с которыми ознакомились свидетели и их адвокаты, говорится о 75 млн руб., которые, предположительно, были получены в результате сделки с криптовалютой.

Об обысках в центральном офисе ФБК и в квартирах его сотрудников в четверг утром сообщили представители фонда. Позже СКР подтвердил факт проведения следственных действий по уголовному делу, возбужденному «по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ), за счет которых осуществлялось финансирование некоммерческой организации ФБК». «Сегодня в рамках уголовного дела проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах,— подтвердили в СКР.— В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования». В рамках дела подписаны постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

Как сообщили “Ъ” присутствовавшие при обысках адвокаты сотрудников фонда, следователи изымали информационные носители — компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны и т. п. После обысков Александра Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина доставили на допросы, которые длились до позднего вечера. Как сообщил “Ъ” представлявший интересы господина Замятина Федор Сирош, его клиента допрашивали в качестве свидетеля. Следствие интересовало происхождение денег, причем в материалах дела речь шла о сумме, немногим превышающей 75 млн руб. Ни о каких миллиардных суммах, подчеркнул адвокат, речь на допросе не шла. Адвокат назвал вопросы, которые были заданы его клиенту, неконкретными.

В свою очередь, адвокат Владимир Воронин, который, представляя интересы господина Гимади, присутствовал при обысках, предположил, что речь может идти о сделке с криптовалютой, которая имела место некоторое время назад. По словам адвоката, напомнившего, что фонд финансируется за счет пожертвований, к сотрудникам ФБК пришел неизвестный мужчина, который вручил им флешку с данными, позволяющими получить доступ к биткойнам примерно на 75 млн руб. Причем по оставленным на флешке данным происхождение криптовалюты установить было нельзя. Представители фонда, по словам юриста, реализовали биткойны через криптовалютную биржу, а полученные денежные средства разместили на счетах. «Возможно, следствие считает, что это отмывание,— сказал адвокат.— Однако на самом деле это обычная торговая операция».

Юрий Сенаторов