Главные новости к утру 7 октября

Несколько бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани, пытались сменить руководство в украинской компании «Нафтогаз», сообщило AP со ссылкой на источники. Через новое руководство «Нафтогаза» планировалось направлять выгодные контракты компаниям, контролируемым союзниками президента США. В центре плана, по словам источников, находились три бизнесмена — два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из г. Бока-Ратон (Флорида) Гарри Сарджант III.

Российские авиакомпании просят правительство выделить более 30 млрд руб. из бюджета для сдерживания цен на билеты, сообщили «Известия» со ссылкой на источники и Минтранс. Авиаперевозчики направили письмо вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху с предложениями, позволяющими стабилизировать финансовое состояние компаний и не допустить резкого подорожания билетов. О компенсациях авиакомпаниям

Бизнес-омбудсмен Борис Титов просит Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов для бизнеса. Копия обращения есть у “Ъ”. По его словам, нормативы в регионах различаются в сотни раз, что отрицательно сказывается на стоимости товаров и услуг для потребителей.

Вице-премьер Дмитрий Козак подготовил проект, защищающий инвестиции в РФ. Документ есть у “Ъ”. Этот проект можно рассматривать как хорошую альтернативу разработке Минфина о защите и поощрении капиталовложений. Конкуренция двух групп разработчиков делает реализацию единого механизма защиты инвестиций в России все менее вероятной.

«РИА Новости» рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России. Больше всего покупок на всю свою зарплату могут совершить жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда, меньше всего — работники Элисты, Черкесска и Шахт. О среднем классе

О предстоящих 7 октября событиях читайте в анонсе “Ъ”.