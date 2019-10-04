Компенсации повисли в воздухе

Российские авиакомпании пытаются напомнить правительству об обещании компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Грузией в конце июня. По данным “Ъ”, такое письмо в Минтранс подготовила «Победа», а в целом недополученная прибыль отрасли из-за ограничительных мер превышает 1 млрд руб. В Белом доме обещают вернуться к вопросу после того, как к середине октября Минтранс подготовит методику расчета убытков авиакомпаний. Но собеседники “Ъ” в отрасли в получение компенсаций уже не верят.

«Победа» подготовила письмо в Минтранс с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию, рассказал “Ъ” собеседник, близкий к авиакомпании. По его словам, убытки от запрета полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 млн руб. В пресс-службе перевозчика подтвердили факт существования письма, от дальнейших комментариев отказались. «Победа» летала в Тбилиси и Батуми из Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Перми.

Источники “Ъ” в нескольких авиакомпаниях уверены, что деньги из бюджета так и не будут выделены. «Мы уже ничего не ждем»,— сказал источник “Ъ” в руководстве одной из них.

Запрет на авиасообщение с Грузией введен после стихийного митинга в Тбилиси против российской внешней политики 20 июня, переросшего в столкновения с полицией. На следующий день президент Владимир Путин издал указ, которым с 8 июля запретил российским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Грузию. Власти объясняли ограничение заботой о безопасности российских граждан, однако запрет на пересечение границы с Грузией по земле не вводился. Позже запрет распространили и на грузинские авиакомпании. Тогда вице-премьер Максим Акимов пообещал компенсировать перевозчикам возникшие убытки.

До прекращения авиасообщения перевозки в Грузию выполняли «Аэрофлот», его дочерний лоукостер «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и Smartavia.

В S7 говорят, что предоставили расчеты в Белый дом. «Мы оцениваем убытки от прекращения полетов в Грузию в 600 млн руб.»,— сказали в авиакомпании. S7 выполняла 17 рейсов в неделю между Россией и Грузией. Компания ежедневно летала из Москвы в Тбилиси и Батуми, два раза в неделю — из Новосибирска в Тбилиси и один раз в неделю — из Новосибирска в Батуми. По словам источника “Ъ” в авиакомпании Red Wings, перевозчик оценивает недополученную прибыль в 200 млн руб. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Высвободившийся флот большая часть авиакомпаний поставила на Симферополь, Сочи и другие курорты Черного моря. «До них, как и до Грузии, около двух часов полета. Это позволяет не изменять оборот воздушных судов. Но из-за конкуренции прибыль на этих рейсах существенно ниже»,— пояснил источник “Ъ” в отрасли.

В Минтрансе говорят, что вопрос с выплатами «в работе».

В секретариате Максима Акимова рассказали, что методика Минтранса и Минэкономики по расчету убытков авиакомпаний, выполнявших полеты в Грузию, должна быть подготовлена к середине октября. В Росавиации не ответили на вопросы “Ъ”.

Эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев отмечает, что возместить выпадающие доходы от внезапной отмены авиасообщения в тот же сезон затруднительно. «К моменту объявления отмены авиасообщения на рейсы в Грузию у крупных авиакомпаний могло быть реализовано более половины авиабилетов на высокий туристический сезон. В летний сезон уровень загрузки и рентабельности на линиях в Грузию довольно высок. Поиск альтернатив на международных линиях в течение сезона или года затруднителен, поскольку необходимо получать назначения и слоты в международных аэропортах»,— сказал эксперт.

Управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков отмечает, что в данном случае действия государства не противоречат законодательству. «Базовый принцип выплаты компенсаций — нарушение обязательных требований и возникший в результате вред»,— отметил юрист. Он считает, что речь идет, скорее, о поддержке пострадавшей отрасли.

Герман Костринский