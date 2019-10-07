«Известия»: авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты

Российские авиакомпании попросили правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд руб. в рамках демпфера для сдерживания цен на авиабилеты, сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Кроме того, авиакомпании просят еще об одной единовременной выплате в 23 млрд руб.

Источники сообщили, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху. Аппарат господина Акимова подтвердил получения письма. В нем АЭВТ предложила правительству несколько сценариев, позволяющих стабилизировать их финансовое состояние и не допустить резкого подорожания билетов. Газета отметила, что отрасль по итогам года может получить рекордный убыток, который за шесть месяцев уже составил почти 52 млрд руб.

«Перевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина.— “Ъ”) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну — установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо»,— сообщил источник, знакомый с текстом документа. Минтранс РФ поддержал предложения авиаперевозчиков. «Это позволит задействовать демпфирующий механизм для предотвращения роста расходов авиакомпаний, связанных с подорожанием топлива»,— отметила пресс-служба ведомства.

В документе также предлагается альтернативный вариант господдержки, о котором говорили в декабре прошлого года, — увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. В этом случае возмещение авиакомпаниям вырастет с нынешних 3024 до 7 тыс. руб. с каждой тонны топлива.

Напомним, убытки авиакомпаний в России за первые восемь месяцев года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 40 млрд руб, сообщал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, рост убытков авиакомпаний приведет к подорожанию авиабилетов на 6–8%. Основными причинами растущих убытков директор «Турпомощи» назвал рост цен на топливо и портовое обслуживание.

На прошлой неделе “Ъ” стало известно о требовании российских авиакомпаний возместить потери от закрытия рейсов в Грузию. По данным “Ъ”, письмо в Минтранс подготовила «Победа», а в целом недополученная прибыль отрасли из-за ограничительных мер превышает 1 млрд руб.

Подробнее о письме авиакомпаний и реакции на него правительства — в материале “Ъ” «Компенсации повисли в воздухе».