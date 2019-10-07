«РИА Новости» назвало российские города—лидеры по уровню зарплат

Больше всего покупок на всю свою зарплату могут совершить жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда, говорится в данных исследования «РИА Новости». Меньше всего могут себе позволить работники Элисты, Черкесска и Шахт.

Эксперты рассчитали соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, основываясь на муниципальной статистике Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям. Стандартный потребительский набор включает в себя 112 товаров и услуг, среди которых продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель и др. Соотношения зарплат и стоимости стандартного набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8.

По данным рейтинга, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве. Житель столицы на среднюю зарплату (96,9 тыс. руб.) может купить 3,83 набора товаров и услуг с поправкой на городские цены.

В топ-10 городов вошли:

Москва — 3,83 стандартного набора (средняя зарплата 96,9 тыс. руб.); Южно-Сахалинск — 3,81 (90,6 тыс. руб.); Салехард — 3,35 (88 тыс. руб.); Сургут — 3,24 (75,8 тыс. руб.); Ханты-Мансийск — 3,20 (71,6 тыс. руб.); Магадан— 2,90 (82,9 тыс. руб.); Санкт-Петербург — 2,89 (63,8 тыс. руб.); Тюмень — 2,75 (53,6 тыс. руб.); Нижневартовск — 2,74 (64,6 тыс. руб.); Петропавловск-Камчатский — 2,71 (80,4 тыс. руб.).

Последние места в рейтинге занимают южные города. Пять из них — столицы северокавказских республик. По мнению экспертов, это объясняется относительной слабостью их экономик и достаточно низким уровнем официальных зарплат.

Топ-10 городов, занявших последние места в рейтинге:

91. Псков — 1,60 (30,4 тыс. руб.);

92. Грозный — 1,59 (30,1 тыс. руб.);

93. Махачкала — 1,57 (30,3 тыс. руб.);

94. Нальчик — 1,56 (28,2 тыс. руб.);

95. Иваново — 1,56 (29,4 тыс. руб.);

96. Севастополь — 1,56 (32,5 тыс. руб.);

97. Майкоп — 1,56 (27,9 тыс. руб.);

98. Элиста — 1,52 (27,1 тыс. руб.);

99. Черкесск — 1,49 (26,4 тыс. руб.);

100. Шахты — 1,36 (26,6 тыс. руб.).

Напомним, на прошлой неделе специалисты НИУ ВШЭ представили доклад о снижении реальных доходов среднего класса в России. Они отметили, что реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет, тогда как поляризация внутри него только усиливается. Согласно исследованию, в России средний класс составляет 38,2% населения, каждый десятый его представитель живет в Москве. Кремль пообещал учесть доклад в своей работе.

О том, как российский средний класс тает, меняя потребительские привычки,— в материале “Ъ” «Не богаты, не бедны».