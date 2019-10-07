«РИА Новости» назвало российские города—лидеры по уровню зарплат

Больше всего покупок на всю свою зарплату могут совершить жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда, говорится в данных исследования «РИА Новости». Меньше всего могут себе позволить работники Элисты, Черкесска и Шахт.
Эксперты рассчитали соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, основываясь на муниципальной статистике Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям. Стандартный потребительский набор включает в себя 112 товаров и услуг, среди которых продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель и др. Соотношения зарплат и стоимости стандартного набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8.
По данным рейтинга, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве. Житель столицы на среднюю зарплату (96,9 тыс. руб.) может купить 3,83 набора товаров и услуг с поправкой на городские цены.
В топ-10 городов вошли:
Последние места в рейтинге занимают южные города. Пять из них — столицы северокавказских республик. По мнению экспертов, это объясняется относительной слабостью их экономик и достаточно низким уровнем официальных зарплат.
Топ-10 городов, занявших последние места в рейтинге:
Напомним, на прошлой неделе специалисты НИУ ВШЭ представили доклад о снижении реальных доходов среднего класса в России. Они отметили, что реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет, тогда как поляризация внутри него только усиливается. Согласно исследованию, в России средний класс составляет 38,2% населения, каждый десятый его представитель живет в Москве. Кремль пообещал учесть доклад в своей работе.
О том, как российский средний класс тает, меняя потребительские привычки,— в материале “Ъ” «Не богаты, не бедны».
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