Главные анонсы 7 октября

В Стокгольме (Швеция) начнется Нобелевская неделя:

7 октября станет известно имя лауреата в области физиологии и медицины;

8 октября — в области физики;

9 октября — в области химииы;

10 октября— в области литературы будут названы сразу два литератора — за 2018 и 2019 годы;

11 октября в Осло Норвежский Нобелевский комитет назовет лауреата Нобелевской премии мира;

14 октября станет известно имя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля.

В Донбассе планируется начать разведение сил конфликтующих сторон близ населенных пунктов Петровское и Золотое. Разведение сил является одним из условий для проведения встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия). О перспективах встречи в «нормандском формате»

Мосгорсуд проверит законность приговора фигуранту дела о несогласованных акциях в Москве Даниле Беглецу. 3 сентября Тверской суд приговорил его к двум годам колонии общего режима за применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ ). По версии следствия, господин Беглец «схватил представителя власти за запястье левой руки, причинив острую боль». О приговоре

В Швеции суд начнет основные слушания по апелляции «Газпрома» на решение по спору с «Нафтогазом» о транзите газа. О споре

В Ираке стартует двухдневный визит главы МИД России Сергея Лаврова. Запланированы переговоры с премьером и президентом республики.

В Братиславе (Словакия) начнутся переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье — стороны, посредники — Россия, Украина и ОБСЕ, наблюдатели от ЕС и США). О том, как смотрят на урегулирование конфликта в Кишиневе — в интервью главы МИД Молдавии “Ъ”