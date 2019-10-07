США не примут участия в военной операции Турции на севере Сирии

Вооруженные силы США не будут поддерживать Турцию и участвовать в ее военной операции на севере Сирии, сообщил Белый дом. Вашингтон также возложил на Анкару ответственность за захваченных в регионе боевиков ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

«Турция скоро начнет свою давно запланированную операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать эту операцию или участвовать в ней, и силы США, которые победили местный "халифат" ИГ, больше не будут находиться в непосредственной близости»,— говорится в сообщении администрации президента США (цитата по «РИА Новости»). Белый дом отметил, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ, взятых в плен за последние два года.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о стягивании дополнительных войск страны к границе Сирии. Он объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат.

О планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата президент Турции заявил в августе. В том же месяце состоялись турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии, в ходе которых стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. При этом господин Эрдоган указывал, что, если Вашингтон будет затягивать формирование зоны, Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов, контролирующих регион. 1 октября турецкий лидер заявил, что Анкара будет создавать зону безопасности самостоятельно. Глава МИД Сирии Валид Муаллем на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал нарушением международного права планы США и Турции.

О развитии сирийского конфликта — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».