Эрдоган заявил, что Турция будет сама создавать зону безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении Турции самостоятельно создавать зону безопасности в Сирии к востоку от Евфрата. По его словам, больше нельзя терять ни дня.

«У нас больше нет выбора, как продолжать идти своим путем. Конечно, это будет нелегко»,— сказал господин Эрдоган во время выступления в парламенте (цитата по NTV). По его словам, цель Турции в Сирии — обеспечить безопасность своих граждан, а также всего сирийского народа. При этом Анкара выступает за сохранение территориальной целостности страны и не хочет кровопролития.

Напомним, в августе Турция объявила о планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата. Эта территория контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США. Вашингтон заявил, что намерен предотвратить военные действия. Страны договорились создать зону безопасности на севере Сирии, а также создать для этих целей координационный центр, который будет базироваться в Турции.

О развитии сирийского конфликта читайте в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».