США и Турция создадут центр для контроля зоны безопасности в Сирии

США и Турция договорились создать зону безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Для этих целей стороны создадут координационный центр, который будет базироваться в Турции, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

«Хотя остаются еще некоторые детали, которые необходимо проработать, мы воодушевлены первыми шагами, сделанными в ходе этих переговоров (с Турцией.— “Ъ”). <…> Мы ожидаем продолжения работы с нашими партнерами по этому важному вопросу для достижения мира и стабильности в северо-восточной Сирии»,— рассказала представительница Госдепа (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщала турецкая газета Hurriyet, безопасная зона шириной 30–40 км будет расположена вдоль сирийско-турецкой границы. Членов курдских формирований обяжут покинуть эту зону и сдать все тяжелое оружие.

4 августа Турция объявила о планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата. Эта территория контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США. Вашингтон уже заявил, что намерен предотвратить военные действия. На 11 сентября запланирован трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».