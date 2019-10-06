Турция стягивает дополнительные войска к границе Сирии

Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат, передает телеканал TRT. В частности, в район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими. «Войска были отправлены для усиления воинских частей, дислоцированных на сирийской границе»,— сообщает телеканал.

Накануне турецкий президент заявил, что решение о начале операции может быть принято 5 или 6 октября. Целью операции господин Эрдоган назвал очистку приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). Цель Анкары — принести мир на эту землю, сказал турецкий президент.

О планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата президент Турции заявил в августе. В том же месяце состоялись турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии, в ходе которых стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. При этом господин Эрдоган указывал, что если Вашингтон будет затягивать формирование зоны, Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов, контролирующих регион. 1 октября турецкий лидер заявил, что Анкара будет создавать зону безопасности самостоятельно. Глава МИД Сирии Валид Муаллем на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал нарушением международного права планы США и Турции по созданию зоны безопасности на севере страны. По его словам, иностранные силы, действующие на территории Сирии без разрешения Дамаска, должны быть немедленно выведены.

О развитии сирийского конфликта — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».