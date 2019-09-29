Сирия потребовала вывода иностранных войск со своей территории

Глава МИД Сирии Валид Муаллем на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал нарушением международного права планы США и Турции по созданию зоны безопасности на севере страны. По его словам, иностранные силы, действующие на территории Сирии без разрешения Дамаска, должны быть немедленно выведены.

«Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами и должны быть немедленно выведены. Если они откажутся, мы имеем право принять любые и все контрмеры, разрешенные международным правом»,— цитирует господина Муаллема сирийское агентство SANA.

Глава МИД Сирии также заявил, что самая большая группировка иностранных боевиков сегодня находится в сирийской провинции Идлиб. По его словам, они продолжают ракетные обстрелы ближайших районов и используют с гражданское население в качестве живого щита.

Напомним, Совбез ООН не поддержал проект резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении антитеррористических военных операций в регионе. Аналогичный проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, призывающий к полному прекращению огня, также не был принят.

Ранее после очередного соглашения о прекращении огня США нанесли по Идлибу авиаудар. В результате атаки погибли более 50 человек. Российская сторона заявила, что операция в нарушение всех договоренностей была осуществлена без согласования с Москвой и Анкарой.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «США ударили по прекращению огня».