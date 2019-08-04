Эрдоган заявил о проведении операции в Сирии к востоку от Евфрата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении турецкой армии провести операцию на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. По его словам, Турция уже оповестила о своих планах Россию и США.

«Мы войдем на восток от Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб»,— приводит Reuters слова господина Эрдогана.

О сроках начала предполагаемой операции турецкий президент не сообщил.

Напомним, о намерении Анкары начать операцию против курдских формирований на восточном берегу Евфрата Реджеп Тайип Эрдоган объявил 12 декабря. Территория восточнее Евфрата контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США.

Что господин Эрдоган говорил о сирийском урегулировании, читайте в публикации “Ъ” «Турция не допустит террористических формирований на своей границе».

О ситуации в Сирии читайте в интервью “Ъ” со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым.