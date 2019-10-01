США ввели санкции против чиновников Кубы

США ввели визовые ограничения против кубинских должностных лиц, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных медицинских программ. О введении санкций объявила глава пресс-службы американского Госдепа Морган Ортегус. Сколько именно чиновников подпадет под санкции, неизвестно.

В Госдепе заявили, что кубинские врачи вынуждены долго работать без отдыха и в небезопасных условиях. Кроме того, они получают «скудную заработную плату», а их передвижение ограничено. Кубинские чиновники изымают у врачей паспорта, а за некоторыми докторами ведут слежку, утверждает Вашингтон.

Помимо этого, по данным Госдепа, кубинские власти вынуждали некоторых врачей «предоставлять медицинскую помощь в качестве политического инструмента в обмен на обещание лояльности». «Призываем правительства стран, которые сотрудничают с кубинскими медицинскими программами, обеспечить защиту от злоупотреблений и эксплуатации труда»,— заявили в американском ведомстве.

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В конце сентября США выслали двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН. Госдеп утверждал, что кубинцы «наносили ущерб нацбезопасности США». В МИД Кубы назвали высылку своих граждан необоснованной и заявили, что у действий Вашингтона могут быть последствия.

Напомним, в 2018 году США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, назвав их тройкой тирании. Вашингтон пообещал бороться с антидемократическими режимами этих стран. В течение 2019-го он несколько раз расширял и вводил новые санкции против Кубы. В сентябре президент США Дональд Трамп продлил на год торговое эмбарго, введенное в 1962 году в отношении Кубы.

Почему нормализация отношений двух стран сошла на нет, читайте в материале “Ъ” «США закрепили блокаду Кубы акцией в ООН».