США продлили торговое эмбарго 1962 года в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год введенного в 1962 году торгового эмбарго в отношении Кубы. «Настоящим я постановляю, что продление выполнения этих полномочий в отношении Кубы на один год соответствует национальным интересам США»,— говорится в распространенном Белым домом сообщении.

Как складывались отношения США и Кубы Читать далее

В конце 2018 года США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, назвав их «тройкой тирании». Вашингтон пообещал бороться с их антидемократическими режимами. Затем в течение 2019 года США несколько раз расширяли и вводили новые санкции против Кубы, выступившей в поддержку президента Венесуэлы Николоса Мадуро.

О том, как начавшаяся при Бараке Обаме нормализация отношений двух стран сошла на нет, читайте в материале “Ъ” «США закрепили блокаду Кубы акцией в ООН».