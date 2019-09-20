США высылают двух кубинских дипломатов

США высылают двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН). Госдеп утверждает, что кубинцы «наносили ущерб нацбезопасности США». В МИД Кубы назвали высылку своих граждан необоснованной и заявили, что у действий Вашингтона могут быть последствия.

О высылке двух членов миссии ООН на Кубе сообщила в Twitter официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус. По ее словам, дипломаты «занимались деятельностью, наносящей ущерб национальной безопасности США». Имена выдворяемых кубинцев она не назвала. Чем они именно они занимались, также неясно.

Помимо этого США запретили сотрудникам постпредстава Кубы при ООН выезжать за пределы нью-йоркского района Манхэттен. «Мы серьезно относимся к любым попыткам противодействия национальной безопасности США»,— добавила госпожа Морган.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес убежден, что Вашингтон хочет спровоцировать конфликт между двумя странами. Выдвинутые в адрес кубинских дипломатов обвинения министр счел «вульгарной клеветой». «Высылка двух дипломатов и усиление ограничений передвижения для остальных направлены на провоцирование дипломатической эскалации, что может привести к закрытию посольств, дальнейшему ужесточению блокады и созданию напряженности между двумя странами»,— написал он в Twitter.

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В конце 2018 года США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, назвав их «тройкой тирании». Вашингтон пообещал бороться с антидемократическими режимами этих стран. В течение 2019-го он несколько раз расширял и вводил новые санкции против Кубы. В сентябре президент США Дональд Трамп продлил на год торговое эмбарго, введенное в 1962 году в отношении Кубы.

Почему нормализация отношений двух стран сошла на нет, читайте в материале “Ъ” «США закрепили блокаду Кубы акцией в ООН».