США ужесточили санкции в отношении Кубы

США усилили санкции в отношении Кубы, сообщается на сайте американского Минфина. Решение вступит в силу 5 июня.

Среди основных мер — запрет на групповые образовательные поездки, за исключением тех, которые уже были разрешены до этого, при условии, что ранее путешествующий совершил хотя бы одну поездку. Пассажирские и прогулочные суда, а также частные и корпоративные самолеты исключат из списка товаров, которым выдавалась лицензия на экспорт.

«Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, предоставляя опорный пункт коммунизму в регионе, а также поддерживая противников США в таких местах, как Венесуэла и Никарагуа, через усиление нестабильности, подрыв верховенства закона и подавление демократических процессов»,— заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В конце 2018 года США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, назвав их «тройкой тирании». Вашингтон пообещал бороться с их антидемократическими режимами. Затем в апреле текущего года США расширили санкции против Кубы и запретили американцам, у которых на Кубе нет родственников, ездить в страну.

Подробности — в публикации “Ъ” «США сменили "ось зла" на "тройку тирании"».