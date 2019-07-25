Как складывались отношения США и Кубы

10 октября 1960 года в ответ на кубинскую революцию США ввели эмбарго на поставку на остров большинства товаров. Санкции несколько раз ужесточались вплоть до 2003 года с целью «ускорить появление свободной и демократической Кубы». В 1961 году США разорвали дипотношения с Кубой, а в апреле того же года ЦРУ поддержало высадку десанта кубинских контрреволюционеров в заливе Свиней. Позже кубинские власти неоднократно обвиняли США в подготовке переворота на острове. В 1962 году США добились исключения Кубы из Организации американских государств. В октябре того же года разразился Карибский кризис, вызванный размещением советских ядерных ракет на Кубе в ответ на появление американских ядерных боеголовок в Турции. В 1966 году США ввели запрет на посещение Кубы, который был частично снят лишь в конце 1970-х.

В начале 2000-х годов началось потепление в отношениях США и Кубы после осуждения последней терактов 11 сентября. В 2002 году остров посетила группа американских законодателей, пообещавших содействовать снятию эмбарго. Президент США Барак Обама в 2009 году снял ряд ограничений на поездки на Кубу и денежные переводы, но торговые санкции были продлены. В 2014 году лидеры двух государств объявили о начале нормализации отношений. В 2015 году возобновилась работа посольств обеих стран в Гаване и Вашингтоне. За 2015 год Минторг США выдал компаниям разрешений на сумму $4,3 млрд на ведение бизнеса на Кубе, а кубинцам разрешили открывать счета в американских банках. В марте 2016 года Барак Обама посетил Кубу, что стало первым официальным визитом главы Белого дома с 1928 года.

Отношения между двумя странами вновь ухудшились при президенте Дональде Трампе. В 2017 году власти США объявили об отзыве 60% своего дипперсонала с Кубы и прекращении оформления американских въездных виз на территории острова, а в октябре того же года потребовали от кубинских властей сократить персонал посольства в Вашингтоне. В апреле 2019 года Госдеп США объявил о реализации раздела №3 Закона Хелмса—Бёртона, позволяющего подачу в США судебных исков к международным компаниям, ведущим бизнес на Кубе и якобы пользующимся конфискованной американской собственностью. В июне 2019 года США ограничили групповые поездки на Кубу для своих граждан.

Андрей Егупец