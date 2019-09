Украина подмешалась в американские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский вылетает в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, на полях которой в среду должна пройти его первая встреча с Дональдом Трампом. Накануне Украина оказалась в эпицентре самого громкого политического скандала последних месяцев в США. Ведущий демократический претендент на кресло президента на выборах 2020 года Джо Байден обвинил Дональда Трампа в давлении на Владимира Зеленского для получения компромата на его сына Хантера Байдена. Призвав Конгресс США расследовать контакты Трампа и Зеленского, Джо Байден допустил возможность вынесения импичмента главе государства. А президент Трамп назвал это началом новой «охоты на ведьм». Подобное развитие ситуации означает, что на приоритетные для Киева вопросы американской военной помощи и отношения США к конфликту в Донбассе в Вашингтоне будут теперь смотреть через призму противостояния между республиканцами и демократами.

Даешь импичмент!

Подтверждением того, что накануне открытия недели высокого уровня на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и намеченных на эту среду первых переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа украинская тема неожиданно взорвала предвыборную гонку в США, стало громкое заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена, прозвучавшее в минувшую субботу.

Выступая перед сторонниками в Де-Мойне (штат Айова), наиболее вероятный демократический оппонент президента-республиканца Дональда Трампа на выборах 2020 года призвал контролируемую демократами Палату представителей Конгресса США в кратчайшие сроки довести до конца ведущееся тремя профильными комитетами расследование контактов Белого дома с новой администрацией в Киеве.

В своем обращении, прямую трансляцию которого вела телекомпания CNN, господин Байден потребовал обнародовать запись телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. Он выразил убежденность в том, что глава Белого дома пытается получить у нового украинского лидера компромат на его сына Хантера Байдена, работавшего в Киеве, и использовать полученную информацию в предвыборной гонке.

«Трамп поступает так, поскольку знает, что я разобью его наголову. Поэтому он злоупотребляет своей властью и использует все свои полномочия, чтобы попытаться очернить меня»,— заявил главный претендент на право представлять Демократическую партию на выборах 2020 года.

Днем ранее, ссылаясь на новые публикации ведущих американских СМИ, господин Байден сделал гневную запись в Twitter, обвинив главу Белого дома в подталкивании «Украины к тому, чтобы подорвать верховенство закона в надежде на извлечение политической выгоды». «Если опубликованные данные верны, то президент Дональд Трамп действительно не знает границ своему желанию злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Его поведение особенно отвратительно потому, что оно затрагивает внешнюю политику нашей страны и подрывает национальную безопасность ради политических интересов»,— негодовал Джо Байден, употребив почти не звучащее в последнее время в Вашингтоне слово «импичмент». «В зависимости от того, что выявит Палата представителей, он может быть подвергнут импичменту»,— предупредил Джо Байден.

«Кому есть дело до украинцев?»

Одной из наиболее резонансных публикаций, которую имел в виду бывший вице-президент США, стала статья в газете The Wall Street Journal, со ссылкой на свои источники сообщившей, что в ходе июльского телефонного разговора Дональд Трамп «восемь раз» призывал Владимира Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани.

На протяжении последних месяцев в общении с украинскими официальными лицами, в том числе в третьих странах, господин Джулиани пытался инициировать в Киеве расследование возможных коррупционных связей сына Джо Байдена, Хантера, который в 2014 году вошел в состав правления холдинга Burisma, занимающегося разработкой крупнейших газовых месторождений Украины.

Назначение Байдена-младшего на одну из руководящих позиций в Burisma совпало с активным участием в украинской политике самого Байдена-старшего, который отвечал за связи с Украиной в администрации президента Обамы. Так, Джо Байден ранее сам признавался, что способствовал увольнению в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина. Господин Шокин позже высказал версию о том, что причиной его отставки стало расследование возможных злоупотреблений Burisma.

В то время когда вице-президент США Джо Байден (справа) отвечал за связи с Киевом, его сын Хантер (слева) вошел в состав правления холдинга Burisma, занимающегося разработкой крупнейших газовых месторождений Украины

Помимо The Wall Street Journal со схожими публикациями об июльском разговоре президентов Трампа и Зеленского вышли другие ведущие американские издания — The Washington Post и The New York Times. По данным WP, в ходе беседы Владимир Зеленский якобы пообещал передать Дональду Трампу имеющуюся в Киеве следственную информацию по делу Burisma.

Действительно ли в разговоре двух президентов обсуждались детали этого дела — неизвестно. Однако в пресс-релизе офиса президента Украины, выпущенном вскоре после этого разговора, говорится, что Дональд Трамп выразил уверенность в способности новых властей Украины «завершить расследования коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».

Страсти в Вашингтоне особенно накалились в связи с содержащейся в публикациях The Washington Post и The New York Times информацией о том, что 12 августа некий неназванный сотрудник американской разведки направил генеральному инспектору разведсообщества США Майклу Аткинсону рапорт о телефонных переговорах Дональда Трампа с иностранным лидером. Как следует из рапорта, в ходе разговора, состоявшегося в конце июля, Дональд Трамп якобы мог сообщить своему собеседнику некую секретную информацию.

По данным The Washington Post и The New York Times, иностранным лидером, с которым общался Дональд Трамп, стал именно Владимир Зеленский. В связи с этим в прошлый четверг Майкл Аткинсон принял участие в закрытых слушаниях, прошедших в комитете по разведке Палаты представителей, однако, как следует из утечек, отвечал он уклончиво и раскрывать подробности рапорта сотрудника разведки отказался.

Помимо всего прочего, в The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника администрации президента сообщается, что Дональд Трамп считает прежние действия США на Украине «бессмысленными и только раздражающими русских». «Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями. И кому есть дело до украинцев?» — приводит WP слова своего источника.

Украинский фронт

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, по мере приближения к президентским выборам в США приоритетные для Киева вопросы американской военной помощи и отношения Вашингтона к конфликту в Донбассе будут зависеть от хода дальнейшего противостояния демократов и республиканцев.

«Ситуация, когда Украина оказалась в эпицентре кампании по выборам президента США, с точки зрения realpolitik выглядит абсурдной. Страна, которая не имеет значения для американской внешней политики ни как угроза для национальной безопасности США, ни как их торгово-экономический партнер, внезапно становится предметом ожесточенного противоборства»,— отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По мнению эксперта, проблема в том, что американские политики уходят от «старого доброго политического реализма, в связи с чем любая гипотетическая сделка с Москвой по Украине будет воспринята как предательство тех ценностей, на которых стоит Америка».

«Украина нужна США даже не столько как элемент антироссийского "санитарного кордона", сколько как Антироссия»,— резюмирует Владимир Батюк.

«Используя лояльные им СМИ, демократы активно контратакуют президента Трампа, и эта кампания, по крайней мере с медийной точки зрения, выглядит успешной»,— считает эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин. «В этой ситуации двухпартийный американский консенсус по Украине, которым всегда так гордились в Киеве, скорее мертв, чем жив. И это говорит о том, что президент Зеленский находится на серьезной растяжке и сохранить равноудаленность от сторон противостояния ему будет очень сложно»,— продолжает Александр Гущин. По мнению эксперта, если Владимир Зеленский попытается выполнить условия Дональда Трампа, компромат может и не сыграть против демократов, и тогда положение главы украинского государства в случае победы на выборах Джо Байдена или кого-то еще из демократов будет еще более сложным, чем положение Петра Порошенко и его администрации, на предыдущих выборах поддержавших Хиллари Клинтон.

«Несмотря на довольно высокие шансы президента Трампа на переизбрание, для украинской администрации все же вряд ли стратегически выгодно складывать все яйца в одну корзину,— полагает господин Гущин.— Кроме того, она явно и не хочет это делать, учитывая большое влияние партнеров американских демократов в украинских верхах».

Сергей Строкань; Матвей Шиманов, Киев