Мосгорсуд изменил Устинову реальный срок на условный

Коллегия Мосгорсуда изменила на условный срок актеру Павлу Устинову, ранее осужденному на 3,5 года реального лишения свободы за вывих плеча сотруднику Росгвардии (ч. 2 ст. 318 УК) при задержании на акции протеста 3 августа в центре Москвы. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком в течение двух лет. Суд изменил категорию совершенного преступления с тяжкого на среднюю, передает корреспондент “Ъ” из зала суда.

После заседания Павел Устинов рассказал журналистам, что он будет обжаловать решение суда, так как считает себя невиновным:

Судебная коллегия рассмотрела три видеозаписи задержания Павла Устинова на Пушкинской площади во время акции протеста 3 августа. Две записи предоставили на рассмотрение коллегии судей адвокаты Дмитрий Чешков и Анатолий Кучерена, и одну — потерпевший росгвардеец Александр Лягин. Также была рассмотрена приобщенная ранее к материалам дела видеозапись задержания господина Устинова, сделанная уличными камерами наблюдения.

«Да, я узнал себя. В задержании участвовал. Задержание данного человека происходило после того, как мы заприметили его в толпе, смотрел в телефон, мог координировать действия. Ну, и выкрикивал. Было слышно, моя группа слышала,— сказал во время заседания господин Лягин.— Я считаю, что как человеку, который тоже служил в Росгвардии, не надо наказывать его сроком, связанным с лишением свободы. Сопротивление оказал. Да, травма... Но сейчас больше моральное давление идет на меня и на Павла в сети интернет и так далее».

В суде рассмотрели результаты служебной проверки Росгвардии. В ведомстве считают, что задержание граждан 3 августа «производилось в строгом соответствии с законом». Также судебная коллегия исследовала заключение независимого специалиста Юрия Панчука. Он считает, что «выводы судмедэксперта основаны на предположениях», а на видеозаписях задержания Устинова «отсутствует факт захвата рук потерпевшего Лягина».

Прокурор Анастасия Зверева попросила суд приобщить к делу решение Люблинского суда Москвы, согласно которому Устинову был назначен штраф в 10 тыс. руб. за участие в акции 3 августа (ст. 20.2 КоАП РФ). Защита впервые увидела это постановление сегодня и просила суд не приобщать решение Люблинского суда. Однако коллегия МГС все же приобщила материалы к делу.

По мнению госпожи Зверевой, вина Павла Устинова «подтверждается показаниями свидетелей и материалами дела, а также рассмотренной видеозаписью». Вместе с тем Анастасия Зверева отметила, что "по данному уголовному делу возможно добиться социальной справедливости для Павла Устинова" и просила суд учесть положительные характеристики актера. Она попросила изменить реальный срок в 3,5 года условным с испытательным сроком в 4 года.

Адвокат Дмитрий Чешков в судебных прениях сообщил суду, что считает «обвинительный приговор Павлу незаконным». «Тверской суд игнорировал доказательства и основывал свое решение на показаниях потерпевшей стороны, отсутствовал принцип состязательности, — сказал господин Чешков.— В приговоре, как и в обвинении, речь идет об активных действиях Устинова. Но доказательств этому нет, Павел не производил никаких активных действий и насилия не применял».

Адвокат Анатолий Кучерена отметил, что Павел Устинов узнал о постановлении Люблинского суда только сегодня: «Прошу суд, когда вы будете выносить решение именем РФ, учтите и сегодняшние видеозаписи. А также тот факт, что раньше Павел никогда в митингах не участвовал и что мы ни на одной видеозаписи сегодня никаких лозунгов от Устинова не услышали».

Сам Павел Устинов в течение всего процесса настаивал, что в акции не участвовал, лозунги не выкрикивал, а оказался рядом с местом проведения акции (у станции метро «Тверская»), поскольку в тот день хотел встретиться с другом. При задержании, по словам Устинова, противодействие сотрудникам Росгвардии не оказывал.

«Я ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу, когда на меня напали без предупреждения. Я никакой опасности не представлял. У меня не было намерений наносить какой-то физический вред»,— сказал в прениях господин Устинов. «Я прошу вынести оправдательный приговор и отменить незаконное решение Тверского суда»,— добавил господин Устинов в последнем слове. Он также заявил, что не хотел бы, чтобы Александра Лягина наказывали «за режим превышения полномочий».

Напомним, 16 сентября судья Тверского суда Алексей Криворучко приговорил актера к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча росгвардейца.

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В защиту господина Устинова выступили многие общественные и культурные деятели. В его поддержку проводились различные акции, в том числе пикеты возле администрации президента.

20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры изменил меру пресечения уже приговоренного актера с СИЗО на подписку о невыезде.

О том, как защита ожидала его оправдания, читайте в материале “Ъ” «Актер отпущения».

Мария Старикова, Роман Дорофеев