30 сентября, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Мосгорсуд изменил Устинову реальный срок на условный

Коллегия Мосгорсуда изменила на условный срок актеру Павлу Устинову, ранее осужденному на 3,5 года реального лишения свободы за вывих плеча сотруднику Росгвардии (ч. 2 ст. 318 УК) при задержании на акции протеста 3 августа в центре Москвы. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком в течение двух лет. Суд изменил категорию совершенного преступления с тяжкого на среднюю, передает корреспондент “Ъ” из зала суда.

После заседания Павел Устинов рассказал журналистам, что он будет обжаловать решение суда, так как считает себя невиновным:

Судебная коллегия рассмотрела три видеозаписи задержания Павла Устинова на Пушкинской площади во время акции протеста 3 августа. Две записи предоставили на рассмотрение коллегии судей адвокаты Дмитрий Чешков и Анатолий Кучерена, и одну — потерпевший росгвардеец Александр Лягин. Также была рассмотрена приобщенная ранее к материалам дела видеозапись задержания господина Устинова, сделанная уличными камерами наблюдения.

«Да, я узнал себя. В задержании участвовал. Задержание данного человека происходило после того, как мы заприметили его в толпе, смотрел в телефон, мог координировать действия. Ну, и выкрикивал. Было слышно, моя группа слышала,— сказал во время заседания господин Лягин.— Я считаю, что как человеку, который тоже служил в Росгвардии, не надо наказывать его сроком, связанным с лишением свободы. Сопротивление оказал. Да, травма... Но сейчас больше моральное давление идет на меня и на Павла в сети интернет и так далее».

В суде рассмотрели результаты служебной проверки Росгвардии. В ведомстве считают, что задержание граждан 3 августа «производилось в строгом соответствии с законом». Также судебная коллегия исследовала заключение независимого специалиста Юрия Панчука. Он считает, что «выводы судмедэксперта основаны на предположениях», а на видеозаписях задержания Устинова «отсутствует факт захвата рук потерпевшего Лягина».

Прокурор Анастасия Зверева попросила суд приобщить к делу решение Люблинского суда Москвы, согласно которому Устинову был назначен штраф в 10 тыс. руб. за участие в акции 3 августа (ст. 20.2 КоАП РФ). Защита впервые увидела это постановление сегодня и просила суд не приобщать решение Люблинского суда. Однако коллегия МГС все же приобщила материалы к делу.

По мнению госпожи Зверевой, вина Павла Устинова «подтверждается показаниями свидетелей и материалами дела, а также рассмотренной видеозаписью». Вместе с тем Анастасия Зверева отметила, что "по данному уголовному делу возможно добиться социальной справедливости для Павла Устинова" и просила суд учесть положительные характеристики актера. Она попросила изменить реальный срок в 3,5 года условным с испытательным сроком в 4 года.

Адвокат Дмитрий Чешков в судебных прениях сообщил суду, что считает «обвинительный приговор Павлу незаконным». «Тверской суд игнорировал доказательства и основывал свое решение на показаниях потерпевшей стороны, отсутствовал принцип состязательности, — сказал господин Чешков.— В приговоре, как и в обвинении, речь идет об активных действиях Устинова. Но доказательств этому нет, Павел не производил никаких активных действий и насилия не применял».

Адвокат Анатолий Кучерена отметил, что Павел Устинов узнал о постановлении Люблинского суда только сегодня: «Прошу суд, когда вы будете выносить решение именем РФ, учтите и сегодняшние видеозаписи. А также тот факт, что раньше Павел никогда в митингах не участвовал и что мы ни на одной видеозаписи сегодня никаких лозунгов от Устинова не услышали».

Сам Павел Устинов в течение всего процесса настаивал, что в акции не участвовал, лозунги не выкрикивал, а оказался рядом с местом проведения акции (у станции метро «Тверская»), поскольку в тот день хотел встретиться с другом. При задержании, по словам Устинова, противодействие сотрудникам Росгвардии не оказывал.

«Я ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу, когда на меня напали без предупреждения. Я никакой опасности не представлял. У меня не было намерений наносить какой-то физический вред»,— сказал в прениях господин Устинов. «Я прошу вынести оправдательный приговор и отменить незаконное решение Тверского суда»,— добавил господин Устинов в последнем слове. Он также заявил, что не хотел бы, чтобы Александра Лягина наказывали «за режим превышения полномочий».

Напомним, 16 сентября судья Тверского суда Алексей Криворучко приговорил актера к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча росгвардейца.

В защиту господина Устинова выступили многие общественные и культурные деятели. В его поддержку проводились различные акции, в том числе пикеты возле администрации президента.

20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры изменил меру пресечения уже приговоренного актера с СИЗО на подписку о невыезде.

О том, как защита ожидала его оправдания, читайте в материале “Ъ” «Актер отпущения».

Мария Старикова, Роман Дорофеев


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя