Видео увидено

В пятницу Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному 16 сентября за насилие в отношении сотрудника органов правопорядка. Апелляцию на приговор планировалось рассмотреть в понедельник, 23 сентября, но 19 сентября стало известно о переносе заседания на 26 сентября, не исключено, что господин Устинов выйдет на свободу уже в пятницу. Генпрокуратура также обратилась в Мосгорсуд с представлением, в котором рекомендует не назначать Павлу Устинову наказание в виде лишения свободы. Тем временем мэрия Москвы согласовала Либертарианской партии России митинг на проспекте Академика Сахарова 29 сентября в защиту осужденных и арестованных по делам, связанным с акциями протеста. Опрошенные “Ъ” политологи и правозащитники отмечают, что из-за протестной активности граждан власти заняли выжидательную позицию.

Рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову перенесено с понедельника на четверг следующей недели. Отметим, что назначение апелляции на понедельник противоречило ст. 389 УПК, согласно которой дело не может быть истребовано из нижестоящего суда в течение десяти дней с момента вынесения приговора. Господин Устинов 16 сентября был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за причинение вреда здоровью сотрудника Росгвардии, который задерживал его 3 августа. Защита господина Устинова настаивала на приобщении к делу видеозаписи, из которой следовало, что в момент задержания он не принимал участия в акции протеста, а спокойно стоял у выхода из метро «Тверская» и фактически был атакован несколькими силовиками, но суд смотреть ролик отказался.

Приговор до истечения срока апелляции в законную силу не вступил, господин Устинов остается в СИЗО №4, но, возможно, покинет его уже в пятницу: Мосгорсуд намерен рассмотреть ходатайство Генпрокуратуры о замене меры пресечения на подписку о невыезде.

Надзорное ведомство обратилось в суд после ходатайства адвоката Анатолия Кучерены. Глава общественного совета при МВД РФ накануне заявил, что будет защищать интересы господина Устинова. По словам господина Кучерены, попросил его об этом худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Родственники Павла Устинова заявляют, что основным адвокатом в деле остается Дмитрий Чешков.

В Мосгорсуде сообщили, что сам господин Устинов в заседании по мере пресечения будет участвовать по видеосвязи.

Отметим, что власти Москвы 19 сентября согласовали заявку Либертарианской партии России на митинг на проспекте Академика Сахарова в поддержку арестованных и осужденных по делам в связи с акциями протеста в Москве. Сначала было одобрено 28 сентября, но позднее, как сообщил один из лидеров партии Михаил Светов, чиновники заявили, что на этот день назначен мотофестиваль, и согласовали митинг на 29 сентября. При этом господин Светов отметил, что изначально заявители получили отказ в согласовании заявки на 28 сентября. По его словам, похожая ситуация сложилась в июне с заявкой либертарианцев на митинг в поддержку Ивана Голунова: она изначально была отклонена, а затем одобрена; митинг прошел 23 июня, когда господин Голунов уже был свободен. Оппозиционеры из различных партий и движений подавали заявки на митинги на Сахарова каждые выходные начиная с 10 августа, но всегда получали отказы или предложения перенести акции на одну из площадок на окраине.

Признаки разворота в деле Павла Устинова наметились после ряда акций солидарности с ним, начатых несколькими актерами в интернете.

К среде к ним присоединились представители самых разных сообществ по всей стране, а у здания администрации президента несколько сотен человек выстроились в очередь, чтобы поучаствовать в одиночном пикете.

Пикеты продолжились и в четверг. В среду же был освобожден под подписку о невыезде Айдар Губайдулин, по версии следствия бросивший пластиковую бутылку в росгвардейца. За Павла Устинова в среду заступился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а в четверг — глава Росгвардии Виктор Золотов, который заявил, что «максимум дал бы» актеру один год условно. Участие в деле господина Устинова адвоката Анатолия Кучерены эксперты также считают показательным.

Адвокат уже заявил, что едва ли примется и за другие уголовные дела по московским протестам. Зато защищать осужденного на четыре года за неоднократное нарушение правил проведения митингов Константина Котова 19 сентября взялись адвокаты Валерия Зенцова и Александр Карабанов, о чем последний сообщил “Ъ”. Отметим, ранее господин Карабанов десять лет занимался расследованиями в МВД. Руководитель юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов допускает, что власть специально вводит в дело господина Котова своих юристов, «чтобы вытеснить из дела Марию Эйсмонт (адвоката господина Котова.— “Ъ”) и договориться с Котовым и обвинением об изменении приговора в сторону смягчения». При этом в случае Константина Котова правозащитник не ждет оправдательного приговора: такой сценарий, по его мнению, грозит уничтожить соответствующую статью УК, которая до сих пор применялась крайне редко.

Директор Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что «власть не готова системно сдавать назад в отношении всех фигурантов», поскольку «силовикам тоже нужно сохранить лицо». При этом он не исключает, что может произойти «определенное смягчение» по приговорам, но только в тех делах, в которых есть «существенные перегибы» — в частности, господин Устинов может выйти на свободу или получить более мягкий приговор уже до митинга 29 сентября. «По другим участникам “московского дела” вопрос открыт»,— считает господин Салин.

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что власти, столкнувшись с массовым сопротивлением общества в деле Павла Устинова, «меняют стратегию прямо на ходу»:

«Одновременно реализуются взаимоисключающие курсы на завинчивание и на развинчивание гаек. При этом оптимального курса не видно: отступать нельзя, это сочтут за слабость, давить — получается еще хуже: люди возмущаются, и протест ширится». Господин Глухов напоминает, что следователи намерены ходатайствовать о продлении ареста активисту Алексею Миняйло, обвиняемому в участии в массовых беспорядках 27 июля. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин уверен, что «руководители силовых ведомств заняли выжидательную позицию»: «Если реакции сверху не будет, силовики будут и дальше действовать самостоятельно», что, по мнению правозащитника, приведет к воспроизведению ситуации.

Владимир Хейфец, Мария Старикова, Кира Дюрягина, Елизавета Михальченко