Толпа ворвалась в редакцию сербского телеканала Informer TV
Сербский Informer TV сообщил, что в редакцию телеканала ворвалась толпа митингующих. Там добавили, что «хулиганы разрушили помещение и напали на главного редактора Драгана Вучевича».
Издание Danas передает, что митингующие также собрались возле редакции телеканала Pink TV. Здание оцепила полиция. Участники акций забрасывают вход в редакцию Pink TV яйцами.
Движение «Студенческий список», которое победило на досрочных парламентских выборах 25 октября, призвало митингующих разойтись и «сохранить достоинство». «Мы понимаем эйфорию, эмоции и необходимость наконец-то отпраздновать победу. Но мы не поддерживаем вторжение в СМИ»,— сообщил «Студенческий список» в социальных сетях.
Informer TV и Pink TV подвергались критике за участие в кампании по дискредитации оппозиционных политиков и работу в интересах бывшего президента Сербии Александра Вучича.
«Студенческий список» сформировался в результате протестов, которые начались в Сербии в 2024 году. По результатам парламентских выборов движение получит от 135 до 140 мандатов из 250. Партия экс-президента Александра Вучича, который после отставки планировал стать премьер-министром, получит около 105 мест.