Толпа ворвалась в редакцию сербского телеканала Informer TV

«Студенческий список» сформировался в результате протестов, которые начались в Сербии в 2024 году. По результатам парламентских выборов движение получит от 135 до 140 мандатов из 250. Партия экс-президента Александра Вучича, который после отставки планировал стать премьер-министром, получит около 105 мест.