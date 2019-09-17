Что известно об актере Павле Устинове

Российские деятели культуры выступили в защиту Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца на акции протеста 3 августа. Что известно о начинающем актере — в материале “Ъ”.

Устинов Павел Геннадьевич родился 26 декабря 1995 года в Красноярском крае, позже с семьей переехал в Москву. В 2009 году окончил хореографическое отделение Детской школы искусств, в 2017 году — Высшую школу сценических искусств К. А. Райкина. Проходил службу в Росгвардии.

Снимался в эпизодах в телесериалах «Морозова» (2017), «Трейдер» (2019), сыграл конвойного в фильме Егора Абраменко «Спутник» (2019). На своей странице в соцсетях Павел Устинов в качестве последнего места работы указывает компанию Citylife Moscow.

3 августа он был задержан во время акции протеста и арестован Тверским райсудом Москвы по обвинению в применении опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия, Павел Устинов вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, однако сам он настаивает, что в митинге не участвовал, а просто «стоял в стороне» с наушниками в руках, когда его «заломили». 16 сентября суд признал его виновным и приговорил к трем с половиной годам колонии.