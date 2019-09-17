Коллективная защита

Обстоятельства: 13 июня 2000 года господин Гусинский был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму по обвинению в хищении $10 млн при приватизации компании «Русское видео». На следующий день 17 крупных предпринимателей в открытом письме генпрокурору Владимиру Устинову поручились «за надлежащее поведение» Владимира Гусинского. В обращении говорилось, что арестованный бизнесмен «не представляет такой социальной опасности, что даже в период следствия должен быть изолирован от общества тюремными стенами».

Чем закончилось: 16 июня Владимира Гусинского освободили под подписку о невыезде. 20 июля при посредничестве министра печати Михаила Лесина он подписал соглашение о продаже «Медиа-Моста» «Газпрому» за $773 млн (из них $473 млн пошли в зачет долга госмонополии). 26 июля дело против него было прекращено, медиамагнат покинул Россию. Позже Генпрокуратура возобновила расследование, но добиться экстрадиции бизнесмена не смогла.