Коллективная защита

Выступление деятелей культуры против приговора актеру Павлу Устинову не первый случай, когда представители различных групп массово заступались перед властью за своих.
Обстоятельства: 13 июня 2000 года господин Гусинский был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму по обвинению в хищении $10 млн при приватизации компании «Русское видео». На следующий день 17 крупных предпринимателей в открытом письме генпрокурору Владимиру Устинову поручились «за надлежащее поведение» Владимира Гусинского. В обращении говорилось, что арестованный бизнесмен «не представляет такой социальной опасности, что даже в период следствия должен быть изолирован от общества тюремными стенами».
Чем закончилось: 16 июня Владимира Гусинского освободили под подписку о невыезде. 20 июля при посредничестве министра печати Михаила Лесина он подписал соглашение о продаже «Медиа-Моста» «Газпрому» за $773 млн (из них $473 млн пошли в зачет долга госмонополии). 26 июля дело против него было прекращено, медиамагнат покинул Россию. Позже Генпрокуратура возобновила расследование, но добиться экстрадиции бизнесмена не смогла.
Обстоятельства: в июне 2017 года Алексей Геккин увидел в Instagram фотографию подростков, зигующих у памятника павшим бойцам Татарстана и Карелии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Беломорске. Возмущенный поведением молодых людей, он прокомментировал снимок, назвав их «моральными инвалидами». Мама одного из подростков вступилась за сына и написала заявление в полицию на самого полицейского. В результате служебной проверки Алексей был привлечен к дисциплинарной ответственности за оскорбление. В действиях самих подростков состава преступления не обнаружили. В ответ полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку коллеги, выкладывая в сеть свои фото с хэштегами #Лешаправ. Позже Геккин заявил ходатайство о проведении лингвистического исследования своих высказываний.
Чем закончилось: обвинения с полицейского были сняты, родители подростков понесли административную ответственность за поведение их детей — по 100 руб. штрафа с каждой семьи.
Обстоятельства: 22 августа 2017 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан режиссер Кирилл Серебренников. По данным следствия, в период 2011–2014 годов, при его участии были разработаны мероприятия проекта «Платформа», содержавшие завышенные сведения об их количестве и стоимости. В окончательной редакции обвинения сумма ущерба оценивалась в 133 млн руб.
Еще в мае 2017 года, сразу после первых обысков у господина Серебренникова, Евгений Миронов на церемонии вручения госнаград в Кремле передал президенту Владимиру Путину письмо в поддержку режиссера. С личными поручительствами за Кирилла Серебренникова выступали гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук Театра наций Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, режиссеры Андрей Смирнов, Федор Бондарчук, актер Данила Козловский, писательница Людмила Улицкая.
Чем закончилось: фигуранты дела оставались под домашним арестом до апреля 2019 года, когда суд отпустил их под подписку о невыезде. 11 сентября судья Мещанского райсуда вернула дело в прокуратуру из-за допущенных нарушений в обвинительном заключении.
Обстоятельства: 23 июля 2018 года сотрудники ФСБ задержали 75-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева. Он занимался моделированием обтекания ракет-носителей космических кораблей и спутников воздушной средой в ходе старта и посадки. По версии ФСБ, господин Кудрявцев передавал бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».
В январе 2019 года президент РАН Александр Сергеев заявил, что СИЗО не место для пожилого ученого, и обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой помочь изменить меру пресечения на домашний арест. Физика также поддержал председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Санкт-Петербургский союз ученых, объединяющий более 900 исследователей, обратился к Владимиру Путину с просьбой освободить господина Кудрявцева из изолятора.
Чем закончилось: в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно» заседания проходят в закрытом режиме. Защита неоднократно просила избрать для ученого более мягкую меру пресечения, ссылаясь на его возраст и состояние здоровья. Однако в июле 2019 года Мосгорсуд продлил его арест до 20 октября.
Обстоятельства: 25 июля 2013 года Елена Мисюрина провела трепанобиопсию (забор костного мозга) 55-летнему пациенту, страдавшему раком предстательной железы. Вскоре он оказался в частной клинике с диагнозом «острый аппендицит» и был прооперирован. 28 июля мужчина скончался.
В январе 2015 года против врача было возбуждено дело по ст. 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Через год в связи с истечением срока давности дело переквалифицировано на ст. 238 ч. 2 п. «в», подразумевавшую умысел нанести тяжкий вред здоровью пациента. В основу обвинения легли показания патологоанатома, который сделал вывод о неправильном проведении трепанобиопсии, повлекшей кровотечение и смерть. 22 января 2018 года Елена Мисюрина была осуждена Черемушкинским райсудом Москвы на два года.
Тысячи врачей подписали петицию за освобождение Миссюриной, в суде ее поддерживали коллеги и пациенты. На прениях выступил Леонид Рошаль, который заявил: «Я призываю ее освободить. Пожалуйста, я предлагаю себя посадить вместо нее».
Чем закончилось: 5 февраля 2018 года Елена Мисюрина была освобождена Мосгорсудом из СИЗО. 16 марта 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Черемушкинского райсуда и вернул дело в прокуратуру.
Обстоятельства: в феврале 2019 года руководство школы №13 города Барнаула потребовало от учителя русского языка и литературы написать заявление об увольнении по собственному желанию из-за фотографий в соцсети «ВКонтакте» в спортивном купальнике и коротком платье. Снимки были сделаны во время акции, проведенной «моржами» под эгидой администрации Барнаула в поддержку зимней Универсиады. Татьяна является активистом федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи». За учительницу вступились коллеги со всей страны, которые запустили в интернете флешмоб #учителятожелюди, в рамках которого выкладывали свои фотографии в купальниках, откровенных платьях, в нижнем белье. К флешмобу присоединились не только женщины, но и мужчины.
Чем закончилось: в школу Татьяна Кувшинникова не вернулась. Сейчас она работает Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО), занимается вопросами цифровой безопасности и медиаграмотности.
Обстоятельства: Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сотрудники полиции сообщили, что у журналиста при досмотре был обнаружен пакет с наркотическим веществом массой 3,56 г. В отношении Ивана Голунова было возбуждено дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). МВД опубликовало девять фото с обысков в квартире Голунова, восемь из которых, как позже выяснилось, были сделаны в другом месте. Сам Иван Голунов связал задержание со своим расследованием о похоронном бизнесе в Москве.
Дело вызвало широкий общественный резонанс. Издания «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК впервые выпустили номера с одинаковой первой полосой «Я/Мы — Иван Голунов. В Москве прошло несколько митингов с требованием освободить журналиста и одиночных пикетов его коллег на Петровке, 38.
Чем закончилось: 11 июня появились результаты экспертизы ДНК — следов Ивана Голунова на предметах, изъятых в ходе обыска, не оказалось. Анализы мочи, смывов с рук и срезов ногтей также не выявили следов наркотиков. В тот же день МВД России сняло обвинения с Ивана Голунова, он был освобожден из-под домашнего ареста. О недоказанности вины журналиста и отстранении высокопоставленных офицеров МВД сообщил лично глава МВД Владимир Колокольцев. 13 июня президент Владимир Путин уволил начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.