Актер отпущения

Получивший три с половиной года актер Павел Устинов с большой вероятностью будет оправдан, полагают не только защитники господина Устинова, но и другие опрошенные “Ъ” адвокаты, а также замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров. Адвокат Павла Устинова Дмитрий Чешков сообщил “Ъ”, что намерен обратиться в квалификационную коллегию судей (ККС) с жалобой на вынесшего приговор судью Алексея Криворучко, «многократно нарушившего Уголовно-процессуальный кодекс».

В пятницу актер Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде и будет дожидаться рассмотрения апелляции на приговор, назначенного на 26 сентября, в кругу семьи. Такое решение принял Мосгорсуд после неожиданного обращения Генпрокуратуры РФ с ходатайством об изменении актеру меры пресечения 19 сентября, а также ее представления «об изменении приговора на не связанный с лишением свободы». Отметим, еще 16 сентября гособвинение устраивал вынесенный Тверским судом приговор Павлу Устинову — три с половиной года общего режима. Более того, сторона обвинения просила для Устинова шесть лет колонии. Вчера на заседании суда присутствовала омбудсмен Татьяна Москалькова, которая отметила «особую роль» ведомства в решении вопроса о мере пресечения для Павла Устинова. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM», сообщил, что Кремль «не удивляет» изменение первоначальной позиции прокуратуры по этому делу.

Павел Устинов вышел из СИЗО на пятый день после вынесения приговора Тверским судом Москвы. Представители адвокатского сообщества называют такое решение суда второй инстанции единичной практикой. Об этом в пятницу высказались в числе прочих правозащитница Ева Меркачева и адвокат Алексей Липцер, защищающий Константина Котова. «На моей памяти это второй подобный случай в России после освобождения Алексея Навального из СИЗО по делу "Кировлеса" (2013 год.— “Ъ”)»,— сказал “Ъ” господин Липцер. Он также уверен, что «приговор Устинову не останется в силе», учитывая подобное нетипичное развитие событий.

Защита Павла Устинова намерена жаловаться на судью Алексея Криворучко в ККС. Об этом “Ъ” сообщил адвокат Павла Устинова Дмитрий Чешков, подчеркнув, однако, что «сейчас все же нужно сосредоточиться на предстоящем рассмотрении апелляции». Напомним, Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор господину Устинову 26 сентября. «Я так понимаю, изменились вводные, но мы не будем согласны с условным сроком в случае пересмотра приговора, так как принципиально настаиваем на оправдании Павла»,— сообщил “Ъ” Дмитрий Чешков. О солидарности с коллегой “Ъ” заявил и второй адвокат господина Устинова Анатолий Кучерена, присоединившийся к защите актера 18 сентября. При этом о намерении пожаловаться в ККС на судью Криворучко пока говорит только господин Чешков. «Я еще не обсуждал с господином Кучереной эту возможность,— уточнил Дмитрий Чешков.— Все будет зависеть от решения Мосгорсуда: будет это отмена приговора в принципе или же пересмотр наказания. Исходя из этого мы сможем детализировать все нарушенные судьей Криворучко нормы УПК. Таковых было немало, это знают даже люди, не являющиеся юристами: предвзятость, отказ в приобщении веских доказательств невиновности, оставление без внимания доводов».

Заместитель председателя президентского Совета по правам человека Евгений Бобров считает, что процесс по делу Павла Устинова «продемонстрировал всю аморальность судебной системы». «В четверг Устинову отменят приговор, потому что судьи боятся огласки и людской толпы,— заявил господин Бобров.— Суд допустил немало нарушений, и у адвокатов есть все основания для подачи заявления о возбуждении уголовного дела (в отношении судьи.— “Ъ”). Уголовное дело на судью может возбуждать только председатель Следственного комитета России. Однако сначала нужно обратиться в ККС за согласием на возбуждение дела». При этом господин Бобров подчеркивает, что «уголовные дела в отношении судей, как правило, не возбуждаются». «Жалоба удовлетворяется (коллегией судей.— “Ъ”), и на СКР возлагается проведение проверки доводов заявления согласно ст. 125 УПК,— объясняет господин Бобров.— Но потом все делается спустя рукава, и причин для возбуждения не находят. Поэтому СПЧ сегодня ставит вопрос об усовершенствовании судебной системы в принципе. Необходимо расставлять приоритеты в судебной системе, чтобы у нас не было 99,5% обвинительных приговоров, когда непонятно, чем вообще заниматься адвокатам в уголовном процессе — что ни доказательство, то недопустимое. Устинов, конечно, невиновен».

Власть старается включиться в процесс так называемого «московского дела» не только с помощью официальных ведомств, но и с помощью лояльных юристов, обращал внимание на тенденцию ранее руководитель юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов. В разговоре с “Ъ” он привел в пример пул защитников Константина Котова, к которым безуспешно 19 сентября попытались присоединиться юристы коллегии «Карабанов и партнеры» по аналогии с включением в дело Павла Устинова Анатолия Кучерены. По мнению Алексея Глухова, в случае с Котовым это было попыткой «договориться с Котовым и обвинением об изменении приговора в сторону смягчения». 20 сентября господин Котов отказался от услуг коллегии. «Думаю, попытка присоединиться к громкому процессу носит отчасти имиджевый характер, однако Константин посчитал, что защитников ему уже и так достаточно»,— отметил господин Липцер.

В пятницу от услуг адвоката Станислава Рубчинского, настоявшего на сделке со следствием, отказался и Данила Беглец (обвинен в применении насилия к представителю власти на акции 3 августа). По настоянию господина Рубчинского господин Беглец пошел на сделку со следствием и был приговорен к двум годам колонии. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил о «возвращении Данилы Беглеца к правозащитникам». Он уточнил, что теперь фигуранта громкого процесса будет защищать адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов, который «уже обжаловал приговор» в Мосгорсуд.

Мария Старикова