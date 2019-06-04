Рогозин сообщил о начале строительства второй очереди космодрома Восточный

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что строители готовят участок под вторую очередь космодрома Восточный. «Строительные работы начались, сейчас идут работы по выемке грунта»,— сообщил господин Рогозин на совещании по вопросам цифровой трансформации предприятий Роскосмоса (цитата по ТАСС). Глава госкорпорации отметил, что лично наблюдает за строительством в режиме реального времени.

Ранее Дмитрий Рогозин анонсировал начало работ в апреле-мае 2019 года. Вторую очередь космодрома Восточный продолжит строить производственно-строительное объединение «Казань» депутата Госсовета Равиля Зиганшина.

Первую очередь космодрома Восточный начали строить в 2012 году, работы длились четыре года. По словам Дмитрия Рогозина, в космодром в Амурской области за все время его строительства было вложено почти 92 млрд руб. Срок сдачи объекта несколько раз переносился, строительство сопровождалось крупными коррупционными скандалами и уголовными делами. Владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев был приговорен к восьми годам колонии за хищение 1,3 млрд руб. Позже приговор был смягчен, в апреле Сергей Дегтярев вышел из тюрьмы.

Подробнее о деле о хищениях — в публикации “Ъ” «Строители космодрома Восточный слишком мягко сели».