СМИ: жалоба осведомителя о разговоре Трампа и Зеленского будет обнародована

Текст жалобы сотрудника спецслужб, у которого вызвал подозрение телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, уже рассекречен и будет опубликован в ближайшее время, сообщила американская газета The Hill со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, с жалобы, изначально поданной на имя генерального инспектора разведывательных служб, снят гриф секретности и с ней уже ознакомились члены спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената США.

Стенограмма телефонной беседы Трампа и Зеленского Читать далее

«Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена. Призываю всех прочитать ее»,— написал в Twitter один из членов комитета республиканец Крис Стюарт. Он не уточнил, когда и где именно будет обнародована жалоба.

Как сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, жалоба может быть опубликована утром 26 сентября по местному времени (вечером по московскому времени).

Напомним, телефонный разговор двух президентов стал причиной скандала, разгоревшегося в США и приведшего к запуску процедуры импичмента президента США. Несколько дней назад в ряде американских СМИ сообщалось, что в ходе разговора глава Белого дома призывал Владимира Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, пытавшемуся инициировать в Киеве расследование возможных коррупционных связей Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и претендента на должность президента США Джо Байдена.

Позднее Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал с господином Зеленским деятельность своего оппонента. Американский президент также разрешил опубликовать стенограмму разговора. Стенограмма была опубликована 25 сентября. Минюст США не нашел в ней нарушений.

О том, как стенограмма беседы заслонила дискуссию на Генассамблее,— в материале “Ъ” «Владимир Зеленский прозвучал в записи».