Об отце и сыне и в том же духе Дональд Трамп рассказал, о чем говорил с Владимиром Зеленским

«Украинский фактор» с каждым днем становится все более значимым элементом внутренней политики США. Дональд Трамп 23 сентября подтвердил, что обсуждал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским ведущего демократического претендента на кресло президента на выборах 2020 года Джо Байдена. Из заявления хозяина Белого дома следовало, что его будущий конкурент во время нахождения на посту вице-президента оказывал давление на Киев с целью прекращения расследования деятельности газовой компании, с которой был связан его сын Хантер Байден. Джо Байден, в свою очередь, обвинил в злоупотреблениях Дональда Трампа и потребовал обнародовать стенограмму переговоров двух президентов.

Напомним, скандал разразился после того, как в конце минувшей недели ряд ведущих американских СМИ обнародовали подробности июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского (см. “Ъ” от 23 сентября).

Сообщалось, что глава Белого дома призывал Владимира Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который на протяжении последних месяцев в общении с украинскими официальными лицами пытался инициировать в Киеве расследование возможных коррупционных связей Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и ведущего демократического претендента на кресло главы Белого дома Джо Байдена. Байден-младший в 2014 году вошел в состав правления холдинга Burisma, занимающегося разработкой крупнейших газовых месторождений Украины. Это назначение совпало с активным участием в украинской политике самого Байдена-старшего, который отвечал за связи с Украиной в администрации президента Барака Обамы.

По данным газеты The Washington Post , в ходе телефонной беседы Владимир Зеленский якобы пообещал передать Дональду Трампу имеющуюся в Киеве следственную информацию по делу Burisma.

На следующий день после выхода публикаций Джо Байден обвинил Дональда Трампа в оказании давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Демократ и бывший вице-президент США утверждает, что действующий глава Белого дома пытается получить у нового украинского лидера компромат на его сына Хантера Байдена, работавшего в Киеве, и использовать полученную информацию в предвыборной гонке. «Трамп поступает так, поскольку знает, что я разобью его наголову. Поэтому он злоупотребляет своей властью и использует все свои полномочия, чтобы попытаться очернить меня»,— заявил Байден-старший. При этом он дал понять, что в отношении Дональда Трампа может быть запущена процедура импичмента.

Джо Байден потребовал обнародовать стенограмму переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. «Это, как представляется, является неизмеримым злоупотреблением властью. Связаться по телефону с иностранным лидером, который ищет помощи из Соединенных Штатов, и спросить обо мне и других вещах, это возмутительно»,— заявил демократ.

Дональд Трамп, в свою очередь, дал понять, что готов обнародовать стенограмму, но добавил, что «в таких случаях нужно быть аккуратным». При этом, отвечая на вопрос журналистов, он впервые признал, что обсуждал Джо Байдена и его сына Хантера с Владимиром Зеленским.

«Разговор в значительной степени касался коррупции, всей имеющей место коррупции, и во многом того, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Байден и его сын, усугубляли коррупцию, уже присутствующую на Украине»,— сказал глава Белого дома.

Он категорически отрицает, что злоупотребил властью. «Единственный, у кого проблемы,— это Байден,— заявил глава Белого дома.— То, что сделал Байден,— это позор, то, что сделал его сын,— это позор. Его сын брал деньги у Украины».

Оппоненты же Дональда Трампа из Демократической партии объявили, что просьба к лидеру другой страны предоставить компромат на возможного кандидата в президенты — это равноценно призыву к вмешательству в выборы. Глава комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф заявил: если расследование покажет, что Дональд Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского с целью дискредитации своего противника, у Конгресса не будет иного выбора, кроме как запустить процедуру импичмента.

Ангелина Шунина