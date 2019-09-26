Сергей Шаргунов правит «дадинскую» статью

Депутат фракции КПРФ писатель Сергей Шаргунов намерен в четверг внести на рассмотрение Госдумы законопроект, декриминализующий ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования»). Сейчас ст. 212.1 позволяет посадить человека в тюрьму за неоднократные — более двух раз — нарушения при проведении митингов. По мнению автора законопроекта, само участие в несанкционированной акции не должно признаваться преступлением независимо от повторности, если человек не совершал насильственных действий.

Напомним, ст. 212.1 УК РФ стала предметом широкой общественной дискуссии после того, как в конце 2015 года по ней был осужден на три года лишения свободы активист Ильдар Дадин. А в январе 2017 года Конституционный суд России потребовал пересмотра приговора. При этом КС отказался признать ст. 212.1 УК РФ противоречащей Конституции, но рекомендовал парламенту внести в нее изменения, чтобы уголовная ответственность наступала только в том случае, если действия митингующего повлекли вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. В феврале того же года приговор в отношении господина Дадина был отменен решением президиума Верховного суда России. Однако статья по-прежнему действует. В сентябре по ней был приговорен к четырем годам колонии фигурант «московского дела» Константин Котов.

«Задача состоит в том, чтобы сделать закон нерепрессивным, следуя рекомендации Конституционного суда,— сказал “Ъ” господин Шаргунов.— Конечно, найдутся те, кто скажет, что этого недостаточно и статью нужно отменить. Но сейчас это невозможно, а значит, нужно сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей».

За отмену ст. 212.1 выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Кроме того, в 2017 году группа депутатов ЛДПР уже вносила законопроект об изъятии этой статьи из УК. До рассмотрения он дошел только в ходе текущей сессии, однако получил отрицательный отзыв правительства и был отклонен. Депутат «Единой России» Ирина Белых на пленарном заседании напомнила, что КС признал эту статью не противоречащей Конституции, кроме того, по ней недостаточно правоприменительной практики. «Вся оппозиция поддерживала отмену "дадинской" статьи, но наш законопроект отклонили,— заметил в беседе с “Ъ” один из авторов документа, депутат ЛДПР Ярослав Нилов.— Вопрос авторства не имеет никакого значения, вопрос в том, поддержат ли инициативу правительство, Верховный суд и "Единая Россия"».

По мнению депутата Шаргунова, декриминализация — оптимальное решение в случае, если ст. 212.1 нельзя отменить. Он напомнил о том, что произошло со ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). После ее принятия сложилась абсурдная ситуация, когда человека могли отправить за решетку за неосторожное высказывание в социальных сетях, лайк, репост или ссылку. В декабре прошлого года вступил в силу президентский закон, согласно которому за первое нарушение по ст. 282 будет полагаться административное наказание — штраф, обязательные работы или арест. И только за повторное нарушение в течение года будет наступать уголовная ответственность.

«Даже весьма сервильный Конституционный суд пусть и не отменил эту статью, но, по сути, указал на серьезные огрехи как в ней самой, так и в практике ее применения,— сказал в беседе с “Ъ” адвокат Вадим Прохоров.— Но, видя нынешнюю Думу, обольщаться особо не стоит».

Ксения Веретенникова, Никита Прокшин