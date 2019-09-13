ЛДПР настаивает на декриминализации «дадинской» статьи

В ЛДПР “Ъ” сообщили о намерении доработать законопроект о декриминализации так называемой дадинской статьи (ст. 212.1 УК РФ) и вновь внести его на рассмотрение нижней палаты. Законопроект, разработанный группой либерал-демократов, был внесен еще в 2017 году и в минувший четверг отклонен Госдумой. Напомним, первым по ст. 212.1 УК РФ был осужден активист Ильдар Дадин в 2015 году, повторно она была использована 5 сентября 2019 года — 34-летний программист Константин Котов осужден на четыре года.

Проект закона об исключении ст. 212.1 из Уголовного кодекса был подготовлен депутатами от фракции ЛДПР Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Андреем Свинцовым, Сергеем Ивановым и Алексеем Диденко. Документ был внесен в Госдуму в феврале 2017 года после нашумевшего дела Ильдара Дадина, осужденного по этой статье. За неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия, демонстрации или пикета предусмотрено наказание в виде штрафа от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. либо обязательных работ на срок до 480 часов; исправительных работ на срок от одного года до двух лет либо принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Согласно статье УК РФ, неоднократным считается такое нарушение, за которое человек был наказан более двух раз в течение полугода.

В четверг на пленарном заседании Госдумы депутат от «Единой России» Ирина Белых отметила, что «Конституционный суд Российской Федерации в постановлении от 10 февраля 2017 года признал ст. 212.1 УК РФ не противоречащей» основному закону государства. По словам госпожи Белых, цель «дадинской» статьи — предупредить повторные нарушения на массовых акциях. Также госпожа Белых отметила, что в период с 2015 по 2019 год по этой статье приговоры не выносились.

Как судят за протесты в Москве. Главное Читать далее

В свою очередь депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг напомнил госпоже Белых о «еще одном» человеке, осужденном по этой статье. 34-летнего программиста Константина Котова 5 сентября 2019 года Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима.

«Вы (Ирина Белых — “Ъ”) правильно сказали, что в законе все правильно, и таких уголовных дел быть не должно. Но, они есть. Люди сидят (в тюрьме — “Ъ”),— заявил господин Гартунг в четверг на пленарном заседании Госдумы.— Сейчас еще один «заехал» по этому делу, и дальше это будет продолжаться».

Депутат-коммунист Алексей Куринный раскритиковал ст. 212.1 УК РФ из-за предусмотренной уголовной ответственности за неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия демонстрации или пикета, предложив «всех, кто превышает скорость и кому выписывают штрафы, привлекать к уголовной ответственности». «Два раза предупредили, на третий — к уголовной ответственности за превышение скорости»,— объяснил господин Куринный. По его словам, «логика» в статье 212.1 УК РФ «совершенно кривая, аномальная».

Один из авторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов напомнил, что законопроект ЛДПР был внесен на рассмотрение еще в 2017 году — когда Конституционный суд России потребовал пересмотра приговора Ильдару Дадину. «Мы предложили своими поправками внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс и декриминализовать подобное наказание. Считаем, что существует достаточно серьезная административная ответственность. Тем более серьезных последствий в связи с неоднократностью не наступило…Привлекая к уголовной ответственности гражданина, мы навешиваем на него ярлыки, ограничивая в правах»,— заявил господин Нилов. По его словам, из-за протестной активности в «разных регионах» страны, поправки в УК РФ «хорошо были бы восприняты обществом».

В беседе с “Ъ” один из авторов законопроекта о декриминализации ст. 212.1 УК РФ, заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил о намерении «быстро доработать» инициативу и вновь «внести на рассмотрение» депутатов нижней палаты парламента.

Отвечая на вопрос “Ъ”, почему документ так долго не рассматривали (внесен в Госдуму в феврале 2017 года), господин Свинцов отметил медлительную работу профильного комитета. По словам господина Свинцова, ЛДПР в 2017-м внесла на рассмотрение в Госдуму этот законопроект, «потому что мы (ЛДПР.— “Ъ”) являемся представителями оппозиции, к тому же эта статья может быть использована против активистов ЛДПР». Господин Нилов подтвердил “Ъ”, что ЛДПР намерена «продолжить работу» над декриминализацией ст. 212.1 УК РФ.

Никита Прокшин