Верховный суд Украины запретил продажу акций «дочки» ВЭБа

Верховный суд Украины поддержал решение о запрете на продажу акций украинской «дочки» ВЭБ.РФ — Проминвестбанка, говорится в пресс-релизе ВЭБа, поступившем в РБК. В августе Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции Проминвестбанка по иску ВЭБа.

«ВЭБ, как добросовестный инвестор, будет и дальше стремиться защищать свои инвестиции как во всех судебных инстанциях Украины, так и в международном арбитраже»,— цитирует банк слова старшего вице-президента правового блока госкорпорации Игоря Краснова.

Напомним, в сентябре 2018 года суд Киева арестовал акции украинских «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ по иску ряда предприятий Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму. В июле на аукцион было выставлено 99,7726% акций Проминвестбанка. Аукцион должен был состояться 28 августа на фондовой бирже ПФТС.

ВЭБ.РФ счел экспроприацию Проминвестбанка незаконной, в связи с чем не рекомендовал потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.

На 20 сентября был назначен повторный аукцион по продаже Проминвестбанка. Начальная стоимость бумаг — 399,1 млн гривен, что на 25% меньше, чем на первом аукционе 28 августа, который был признан несостоявшимся.

После решения Верховного суда Украины новый аукцион по продаже акций «дочки» российской госкорпорации «не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу», говорится в пресс-релизе ВЭБа.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Украинская "дочка" ВЭБа пойдет с молотка».