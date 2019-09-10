Украинская «дочка» ВЭБа пойдет с молотка

На 20 сентября назначен повторный аукцион по продаже дочернего банка Внешэкономбанка на Украине — Проминвестбанка (ПИБа) во исполнение решения Гаагского суда о взыскании с России $139 млн в пользу компаний Игоря Коломойского. На актив было как минимум три претендента, однако риски для покупателей велики. Если продажа сорвется, банк может перейти к самому бизнесмену.

На сайте украинской фондовой биржи ПФТС 9 сентября появилась информация о том, что повторный аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка запланирован на 20 сентября. Начальная стоимость бумаг — 399,1 млн гривен, что на 25% меньше, чем на первом аукционе 28 августа, который был признан несостоявшимся. Продавцом выступает Государственная исполнительная служба Украины в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации $139 млн за захваченное в Крыму имущество по иску связанных с Игорем Коломойским компаний.

ВЭБ стал владельцем ПИБа в 2008 году и оценивает вложения в него в $2,7 млрд. На 1 июля 2019 года ПИБ занимал 10-е место по активам среди украинских банков. ВЭБ пытался продать дочерний банк, который попал под украинские санкции в марте 2017 года. В настоящее время он также находится под санкциями ЕС и США.

На предыдущем аукционе предварительное желание участвовать выразили ООО ФК «Женева» и «Европейськэ ощаднэ товариство», связанные с экс-главой украинского Альфа-банка Андреем Волковым, а также ООО «Кредитное учреждение "Инвестиционное"» Александра Зиновьева. Тогда ПИБу удалось добиться принятия судебного решения о недопустимости применения к нему обеспечительных мер в связи с подменой истца. В дальнейшем в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по иску ВЭБа был вынесен запрет на реализацию акций ПИБа до окончания рассмотрения иска ВЭБа к Украине.

По мнению собеседников “Ъ”, второй аукцион останется без заявок. «Во-первых, нарушен регламент проведения торгов, в рамках которого ПФТС должна за 30 дней до них сообщить о торгах и получить согласие не менее двух претендентов,— отмечает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией.— Этого сделано не было, что несет риск непризнания сделки законной».

Более того, по словам собеседника “Ъ”, любой из покупателей рискует нарушить приобретением акций ПИБа европейские и американские санкции. «Как и в случае с торгами 28 августа, интерес инвесторов будет ограничен рисками, связанными с действиями ВЭБа по защите своих законных интересов в международном суде,— говорит управляющий партнер компании "УК Право и Бизнес" Александр Пахомов.— Для инвестора заключение сделки в нарушение решения Стокгольмского суда чревато потерей инвестиций, поскольку ее последствия не могут быть признаны за пределами Украины». «Вряд ли найдется инвестор, который захочет принять на себя риски покупки ПИБа, потому что можно лишиться и денег, и актива, да еще и попасть под санкции»,— соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

ВЭБ уже предупредил покупателей о рисках. «Арбитражный суд Стокгольма вынес обеспечительную меру и запретил реализацию акций ПИБа,— говорит старший вице-президент правового блока госкорпорации Игорь Краснов.— Украинские власти продолжают грубо нарушать правовые нормы и игнорировать решение международной инстанции. Мы оставляем за собой право предъявить претензии… как государству Украина, вовлеченным чиновникам, так и вступившим в сговор третьим лицам по экспроприации собственности ВЭБа».

Если ни на повторных, ни на третьих торгах покупателей так и не найдется, не исключено, что ГИС примет решение разместить имущество между исками в натуральном виде. То есть акции ПИБа достанутся компаниям Игоря Коломойского. «Получается, что бенефициаром ПИБа станет господин Коломойский, что, очевидно, не может понравиться Нацбанку Украины, который как регулятор согласовывает любые крупные (более 10%) изменения долей,— говорит один из собеседников “Ъ”, знакомый с позицией НБУ (там ситуацию не прокомментировали).— Поскольку ранее украинский регулятор принял решение о национализации принадлежащего Игорю Коломойскому Приватбанка».

Ксения Дементьева