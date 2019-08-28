Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции Проминвестбанка по иску ВЭБа

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения иска ВЭБ.РФ по спору между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего Проминвестбанка встал на строну российской кредитной организации. Арбитраж запретил продавать акции Проминвестбанка и обязал возместить ВЭБу понесенные расходы, сообщает пресс-служба ВЭБа.

«Мы надеемся, что международные инстанции продолжат поддерживать ВЭБ.РФ в борьбе за наши многомиллиардные инвестиции в Проминвестбанк. Все попытки Украины притеснять интересы ВЭБ.РФ и в дальнейшем будут встречать достойный правовой отпор»,— сказал старший вице-президент ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Напомним, в сентябре 2018 года суд Киева арестовал акции украинских «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ по иску ряда предприятий Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму. В июле на аукцион было выставлено 99,7726% акций Проминвестбанка. Аукцион должен был состояться 28 августа на фондовой бирже ПФТС.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам».