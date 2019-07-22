ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам

ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе. В противном случае российская госкорпорация грозится судебными разбирательствами.
Аукцион по продаже акций Проминвестбанка, назначенный на 28 августа, по мнению ВЭБа является незаконным. Акции банка в сентябре 2018 года были арестованы по иску работавших в Крыму компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским, в рамках выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании с РФ компенсации.
«ВЭБ самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам РФ, что не раз подтверждалось в судах, в том числе в иностранных юрисдикциях»,— утверждают в госкорпорации.
18 июля компания «Дайрис» Игоря Коломойского на фондовой бирже ПФТС выставила на торги контрольный пакет акций Проминвестбанка. С молотка уйдут 5,83 млрд акций (99,7726% уставного капитала) по стартовой цене в размере около $20,6 млн.
«Во избежание дальнейших неблагоприятных последствий в виде судебных разбирательств и убытков мы настоятельно рекомендуем перспективным приобретателям акций ПИБ не участвовать в противоправном аукционе по экспроприации собственности ВЭБа»,— пригрозили в российской госкорпорации.
ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году, а позже вложил в его развитие свыше $2,7 млрд. Спустя 10 лет — в мае 2018 года — суд в Гааге поддержал иск компаний господина Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму, о взыскании с РФ компенсации в $140 млн. Россия гаагский суд проигнорировала, не признав его юрисдикцию. В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева арестовал по этому делу акции украинских «дочек» российских банков (ВЭБа, Сбербанка и ВТБ). Акции в итоге были взысканы, несмотря на протесты Нацбанка Украины, а также отмену исполнительного производства Киевским апелляционным судом в декабре 2018 года, чье решение в мае 2019 года подтвердил Верховный суд Украины.
Верховный суд (ВС) Украины в январе принял решение отклонить апелляционные жалобы на арест активов украинских дочерних банков ВЭБа, Сбербанка и ВТБ. Также ВС Украины дал разрешение на выполнение решения Арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации в $140 млн за счет имущества указанных банков. Таким образом, на Украине может начаться процедура изъятия и реализации их активов. Один — «ВТБ Украина» уже находится в стадии ликвидации, не исключено, что теперь его судьбу рискуют повторить «Сбербанк Украина» и Проминвестбанк (ПИБ), впрочем, в дальнейшем они могут компенсировать потери через иски в международных судах, указывают юристы.
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