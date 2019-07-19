Акции украинской «дочки» ВЭБа выставили на аукцион

На аукцион выставленj 99,7726% акций Проминвестбанка (украинская «дочка» российского Внешэкономбанка). Стартовая цена пакета — 532,098 млн гривен (около $20,4 млн). Аукцион состоится 28 августа на фондовой бирже ПФТС, сообщается на сайте биржи.

В конце января Верховный суд (ВС) Украины отклонил апелляционные жалобы на арест активов украинских «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ. Также ВС Украины дал разрешение на выполнение решения Арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации $140 млн за счет имущества указанных банков. В июне ВЭБ подал в Арбитражный институт в Стокгольме иск к Украине с требованием возместить все убытки, причиненные Проминвестбанку.

Подробнее о решении украинского ВС — в материале “Ъ” «Госбанки отдадут долг родины».