Лавров заявил, что США могут отказаться от договора о запрете ядерного оружия

США начали размещать оружие в космосе и отвергают предложения договориться о моратории на такую деятельность, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его мнению, Вашингтон готовится к отказу от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Также не ясна судьба Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года.

ДВЗЯИ был принят в 1996 году. Он запрещает «любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв» в любом месте на земном шаре независимо от его мощности.

Российский министр написал статью «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике». Глава МИД РФ напомнил, что в 2002 году США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в августе 2019-го истек срок Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в нарушении которого обвиняли друг друга Россия и США. На предложение продлить СНВ-3 Вашингтон не дал «внятного ответа», утверждает министр.

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По мнению господина Лаврова, действия США «создают риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями». «Сейчас мы видим тревожные признаки начала в США медийной кампании по подготовке почвы для окончательного отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (так и не был ратифицирован США), что ставит под вопрос будущее и этого важнейшего для международного мира и безопасности документа»,— написал Сергей Лавров.

Напомним, в июне страны-члены НАТО приняли первое в своей истории рамочное соглашение по космической стратегии. Москва выступает против гонки вооружений в космосе и с 2008 года предлагает начать разработку на уровне ООН обязывающего документа о запрете вывода вооружений в околоземное пространство. Президент США Дональд Трамп считает космос следующей областью военных действий. В частности, США планируют заняться разработкой ядерных систем для исследования космического пространства.

В августе Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США. На следующий день две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» в рамках учений выстрелили баллистическим ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке. Глава МИД РФ при этом выражал надежду на то, что США пересмотрят свой «контрпродуктивный подход» в сфере контроля над вооружениями.

О дальнейших планах России читайте в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».