В рамках учений две российские подлодки выстрелили баллистическими ракетами по военным полигонам

В рамках учений две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» выстрелили баллистическим ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке, сообщило министерство обороны. С подлодок были выпущены ракеты «Синева» и «Булава».

«Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка»,— говорится в распространенном ведомством сообщении. В ведомстве сообщили, что ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

Накануне, 24 августа, президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу разработать симметричный ответ на действия США после истечения срока действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). 20 августа Пентагон провел свои испытания запрещенной ранее ракеты Tomahawk, успешно поразив цель на расстоянии 500 км.

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