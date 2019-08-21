США намерены использовать ядерные системы для исследования космоса

Соединенные Штаты займутся разработкой ядерных систем для исследования космического пространства, говорится в меморандуме президента страны Дональда Трампа, опубликованном Белым домом. Для запуска таких аппаратов потребуется разрешение президента «по соображениям национальной безопасности».

«Способность безопасно и устойчиво использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и лидерства США в космосе»,— говорится в документе. Отмечается, что правительство США должно обеспечить «строгие процессы анализа безопасности» при пуске.

В конце 2018 года сообщалось, что в США создают командование космических сил. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп. Как заявили в Белом доме, эти войска будут защищать интересы страны, американские спутники и отслеживать космический мусор.

В июне этого года страны—члены НАТО приняли первое в своей истории рамочное соглашение по космической стратегии.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Космос принят в альянс НАТО».