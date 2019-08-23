Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США

Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Господин Путин отметил, что такие ракеты запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он также обратил внимание на то, что во время испытаний использовалась универсальная пусковая установка МК-41. Ее размещение на суше было нарушением соглашения.

«Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк". Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали»,— отметил президент. Он добавил, что испытания вооружения с запрещенными характеристиками произошло через 16 дней после того, как истек ДРСМД.

«Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа»,— сказал господин Путин.

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Напомним, срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. США 18 августа успешно испытали ракету Tomahawk, поразив цель на расстоянии более 500 км.

Подробнее о заявлении Владимира Путина читайте в материале “Ъ” «Москва даст Вашингтону ответ средней и меньшей дальности».

О первом американском испытании запрещенной ранее ракеты читайте в материале “Ъ” «Tomahawk вернулся бумерангом».