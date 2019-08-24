Пробил наш СЯС

Россия не намерена втягиваться в «разрушительную гонку вооружений», но вынуждена дать симметричный ответ на недавние испытания Пентагоном крылатой ракеты наземного базирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Решение было принято на фоне развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), а также звучащих из Вашингтона заявлений о возможном размещении ракетных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США тем временем обвиняют Россию в нарушении целого ряда других соглашений в области разоружения и нераспространения. В зоне особого риска — договор СНВ-3. Как дал понять “Ъ” заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, российские предложения, касающиеся стратегических ядерных сил (СЯС), американцы игнорируют.

«Факт нарушения налицо»

Поручение разработать ответ на испытание наземного варианта крылатой ракеты средней дальности Tomahawk (см. “Ъ” от 21 августа) Владимир Путин дал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. «Использование в ходе испытания универсальной пусковой установки Мk-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора о РСМД. Мы неоднократно указывали на то, что размещение американцами таких установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются прямым и существенным, грубым нарушением договора. Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные Мk-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования Tomahawk. Теперь факт нарушения налицо,— заявил Владимир Путин и задал присутствовавшим в зале риторический вопрос: — Как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?»

Владимир Путин уверен: «американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений» Договора о РСМД, чтобы «развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет».

В первую очередь, как отметил президент РФ, речь может идти об Азиатско-Тихоокеанском регионе (о такой возможности ранее говорил глава Пентагона Марк Эспер).

Имея в виду эти обстоятельства, Владимир Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам «проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа». В подробности президент вдаваться не стал. Однако, как ранее заявляли в Минобороны РФ, речь, в частности, может идти об испытании наземной версии крылатой ракеты «Калибр», которая до сих пор, как и Tomahawk, запускалась лишь с кораблей. Испытания с наземных пусковых установок до недавнего времени были запрещены Договором о РСМД.

Звучали в Москве и более радикальные предложения. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил «Интерфаксу»: действенным ответом станет размещение российских ракетных систем в Венесуэле. «Это, конечно, жестко. Может быть, будет даже Карибский кризис-2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев»,— отметил он.

«Теоретически Россия, конечно, может разместить свои системы в Венесуэле, Никарагуа, на Кубе,— заявил “Ъ” председатель совета ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.— Однако практически это вряд ли возможно. Хотя бы из-за географической удаленности этих стран».

Старший научный сотрудник Института разоружения ООН Павел Подвиг в разговоре с “Ъ” согласился, что такой вариант исключать нельзя, но «негативные политические последствия перевесят возможный положительный эффект».

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, у России нет финансовых и технических возможностей ввязываться в полноценную гонку вооружений — она «не может позволить себе роскошь отвечать на все действия американской стороны и ее союзников симметрично». Впрочем, о том, что российские власти «никогда не хотели, не хотят и не будут втягиваться в затратную, разрушительную для экономики гонку вооружений», заявил в пятницу и сам Владимир Путин. Сразу после чего, правда, и анонсировал симметричный ответ Вашингтону.

С прицелом на СНВ

Развал Договора о РСМД стал очередным доказательством общего кризиса доверия между США и РФ, который непосредственным образом сказывается на области разоружения и нераспространения. В Вашингтоне утверждают, что Россия нарушает положения целого ряда договоров. Этому, в частности, посвящен обзорный доклад Госдепартамента США, который был опубликован за день до выступления Владимира Путина.

В частности, в докладе отмечается, что Россия не соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний в части соблюдения «нулевого стандарта» («zero-yield standard»). Там же упомянуто, что, хотя еще в 1975 году СССР подписал Конвенцию о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО), которую в 1992 году обязалась соблюдать РФ, ежегодные отчеты российской стороны были «недостаточно полными».

Озабоченность Госдепартамента вызывают и действия России, якобы нарушающие положения принятого членами ОБСЕ Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Кроме того, в ведомстве отмечают, что российская сторона ограничивает возможность наблюдательных полетов над Калининградской областью, тем самым якобы нарушая положения Договора по открытому небу. Описывая же ситуацию вокруг уже ушедшего в прошлое Договора о РСМД, американские дипломаты заверили: вина лежит на России, которая решила нарушить соглашение и начать испытания крылатой ракеты 9М729 на почве «многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ».

Москва, напомним, всегда утверждала, что 9М729 не нарушает условия Договора о РСМД: по словам представителей Минобороны РФ, максимальная дальность полета ракеты составляет 480 км (под запретом были лишь те, которые способны преодолевать 500 км и более). Несостоятельными считают власти РФ и претензии, касающиеся других соглашений. Что касается Договора по открытому небу, то власти РФ утверждают, что полеты в рамках «Открытого неба» над Калининградской областью «создавали проблемы для использования ограниченного воздушного пространства региона».

Между тем следующей жертвой конфронтации между Москвой и Вашингтоном может стать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который ряд экспертов называет «последней опорой глобальной стратегической безопасности».

Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Россия выступает за его продление, но из США поступают противоречивые сигналы. Так, в четверг глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News заявил: если договор СНВ-3 будет продлеваться, то США «должны быть уверены, что в него включены все новые виды российских вооружений».

В Москве к этой идее относятся скептически, но не перестают совершенствовать средства своих СЯС. «Предложения главы Пентагона, которые, по сути, сводятся к одностороннему разоружению России, просто абсурдны»,— написал в Facebook член оборонного комитета Совета федерации Франц Клинцевич. А заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил “Ъ”: «Мы получаем из Вашингтона все больше сигналов о том, что договор устарел и не отвечает реалиям сегодняшнего дня, с учетом того что у России появилось много новых систем. Но мы американцам уже конкретно ответили по поводу того, какие из этих систем, по нашей оценке, будут подпадать под действие договора, а какие нет. При этом мы сказали, что готовы вести диалог и по системам из второй категории, но в другом формате».

Кроме того, Сергей Рябков напомнил о том, что беспокоит Россию в связи с договором СНВ-3. Речь идет о проблеме «искусственного выведения США значительного количества своих стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными под неядерные миссии».

«Мы неоднократно передавали американцам предложения о том, как, на наш взгляд, можно было бы решить эту ключевую проблему, что для этого требуется в техническом плане»,— пояснил Сергей Рябков. По словам дипломата, «никаких огромных политических и материальных инвестиций» не понадобится, но «американская сторона к такому шагу все равно, по-видимому, не готова».

Евгений Бужинский в разговоре с “Ъ” предположил, что СНВ-3 не будет продлен и это «приведет только к усилению неопределенности». Между тем Павел Подвиг уверен: в целом система договоров, в рамках которой Москва и Вашингтон в свое время обязались ограничить возможность испытаний и размещения разного вида вооружений, не будет разрушена окончательно: «Это политически невыгодно ни российской, ни американской стороне».

Павел Тарасенко, Елизавета Наумова, Елена Черненко