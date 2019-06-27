Космос принят в альянс НАТО

Страны—члены НАТО приняли вчера первое в своей истории рамочное соглашение по космической стратегии. Об этом объявил в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг. Как он пояснил “Ъ”, стратегия будет направлена на выработку общего понимания угроз и вызовов среди членов организации и не предполагает размещения в космосе вооружений. Так или иначе, принятие стратегии лежит в русле мировой тенденции к милитаризации космоса, остановить которую международными договорами пока не удалось.

НАТО стало уделять космической сфере значительное внимание в 2018 году. В мае была принята политика в области космической поддержки операций НАТО. Благодаря этому впервые космический компонент был официально интегрирован в учения Trident Juncture 2018, проходившие в октябре—ноябре в Норвегии. А на встрече в июне 2018 года министры обороны стран—членов НАТО постановили создать рамочное соглашение, которое и было принято на вчерашней встрече.

Отвечая вчера на вопрос “Ъ”, Йенс Столтенберг заверил, что новая стратегия не означает милитаризации космоса альянсом. «Речь идет о признании того факта, что космос очень важная для нас среда, важная с коммерческой, научной и военной точек зрения»,— сообщил он и добавил, что в соглашении речь идет, в частности, о том, «как реагировать на инциденты в космосе, отслеживать пуски ракет другими странами, защищать навигационное оборудование». Его заявление позже подтвердила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон: «Мы видим, что все больше стран активно работают в космосе, и США точно хотели бы четко представлять себе, какие в этой сфере существуют угрозы».

Ранее господин Столтенберг говорил, что никаких собственных спутников у НАТО не будет, при необходимости альянс будет пользоваться возможностями спутников стран-членов, которые в альянсе распределены крайне неравномерно. Собственное космическое агентство есть только у 14 из 29 государств-членов (не считая объединенного Европейского космического агентства), а активная космическая программа — лишь у США, Франции, Великобритании, Канады, Германии и Люксембурга.

Предлагаемый НАТО формат соглашения в этой сфере больше политический, чем прикладной, полагает эксперт американской CNA Corporation Майкл Кофман. «Когда мы говорим о выработке единой стратегии 29 стран, то речь может идти только о поиске общего подхода к проблеме,— заметил он в беседе с “Ъ”.— Главная задача подобного документа — изменить поведение тех людей, которые его в результате прочитают». По словам эксперта, американская позиция в этом вопросе состоит в следующем: РФ и Китай активно наращивают возможности в космосе и рассматривают его как одну из сфер военного противоборства. «Нет ничего удивительного в том, что США видят одним из приоритетов развитие возможностей противостояния этим угрозам»,— добавил господин Кофман.

В рамках этой парадигмы в США сейчас активно создаются космические войска, которые будут насчитывать около 15 тыс. человек. Их создание потребует на начальном этапе $2 млрд и займет пять лет, с 2020 по 2024 год. Организационно новый род войск будет присоединен к военно-воздушным силам, но при этом будет выполнять свои собственные задачи, связанные с противостоянием в космосе.

Особое внимание космосу уделяют и другие игроки. Так, в марте противоспутникового оружие успешно испытала Индия. Китай провел аналогичные тесты еще в 2007 году, у России подобные возможности появились еще в 1980-х годах. Эксперты говорят об угрозе начала гонки вооружений в космосе. Москва официально выступает против этого и с 2008 года предлагает начать разработку на уровне ООН обязывающего документа о запрете вывода вооружений в околоземное пространство. Но США систематически блокируют подобные предложения.

Михаил Коростиков, Брюссель