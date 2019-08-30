Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Президент США Дональд Трамп объявил о начале работы Командования космическими силами. Указ о его создании господин Трамп подписал в конце 2018 года. Новое подразделение американских войск будет защищать интересы страны в космосе и американские спутники, а также отслеживать космический мусор.

По словам господина Трампа, свобода действий США в космосе поможет в обнаружении и уничтожении любой ракеты, запущенной в их сторону. «Космическое командование гарантирует, что господству Америки в космосе никогда не будут угрожать. Космическое командование будет защищать интересы Америки в космосе — следующей области военных действий»,— сказал президент США. Трансляция его выступления велась на сайте телесети C-Span.

Командование возглавил генерал Джон Реймонд. Новое подразделение стало 11-м боевым командованием США, передает CNN. В командование первоначально будут входить 287 человек. Где оно будет базироваться, пока не известно.

США также планируют заняться разработкой ядерных систем для исследования космического пространства. Кроме того, с 2023 года Вашингтон намерен отказаться от пользования услугами России при космических запусках.

Напомним, в июне страны-члены НАТО приняли первое в своей истории рамочное соглашение по космической стратегии. Генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил “Ъ”, что стратегия направлена на выработку общего понимания угроз и вызовов среди членов организации и не предполагает размещения в космосе вооружений.

Подробности — в публикации “Ъ” «Космос принят в альянс НАТО».