МИД РФ рассчитывает на пересмотр подхода США к контролю над вооружениями

Россия надеется, что США пересмотрят свой контрпродуктивный подход в сфере контроля над вооружениями, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Труд». По словам главы МИД, Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но при этом сделает все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности.

Как заявил господин Лавров, США взяли курс «на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности». Примером тому послужил их выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает министр. По его мнению, из-за Вашингтона поставлено под вопрос будущее Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, истекает в феврале 2021 года). Также действия США чреваты усилением конфликтного потенциала и новой гонкой ракетно-ядерных вооружений, добавил он.

Сергей Лавров отметил, что «попытки подчинить Россию» и повлиять на принимаемые ею решения «абсолютно бесперспективны». «Рассчитываем, что в США пересмотрят свой контрпродуктивный подход, проявят ответственность. По-прежнему остаемся открытыми к конструктивному диалогу с Вашингтоном по всем вопросам контроля над вооружениями»,— сказал он.

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Напомним, срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались перезаключить договор, возложив ответственность за его расторжение друг на друга. 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США. На следующий день две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» в рамках учений выстрелили баллистическим ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке.

О дальнейших планах России читайте в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».