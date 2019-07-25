Часть суши, окруженная санкциями

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры на Кубе, где не был с 2015 года. В ту, прошлую, поездку ключевой вопрос звучал так: не повредило ли резкое сближение Вашингтона и Гаваны российско-кубинским отношениям? К нынешнему визиту ситуация изменилась кардинально. Под руководством президента Дональда Трампа Белый дом уже несколько раз расширял санкции против Кубы, считая власти острова виновными в нарушениях прав человека. При этом задача противодействовать санкциям лежит на новом кубинском руководстве во главе с Мигелем Диас-Канелем, который в апреле 2018 года сменил Рауля Кастро на посту председателя Госсовета. Какие изменения произошли с тех пор и чем кубинская революция поступиться не может, выяснял в Гаване корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко.

«Стратегический партнер и надежный союзник»

Повестка однодневного визита Сергея Лаврова в Гавану выглядела насыщенной: возложение венка к мемориалу национального героя страны Хосе Марти, переговоры с главой МИДа Бруно Родригесом, участие в церемонии открытия отреставрированной статуи Республики в Капитолии, а затем еще и встречи с Мигелем Диас-Канелем и его предшественником Раулем Кастро. «Мы будем всячески поддерживать Кубу, кубинский народ, не только политически, морально, не только развивая военно-техническое сотрудничество с Кубой, но и активно продвигая торговлю, экономические проекты, которые позволят сделать экономику этой страны устойчивой к различного рода внешним нападкам. Надеюсь, у нас это получится»,— заявил российский министр по итогам переговоров с коллегой Бруно Родригесом.

В МИД РФ Кубу называют «стратегическим партнером и надежным союзником». На новый уровень отношения вышли после визита на остров в июле 2014 года президента Владимира Путина — к тому моменту удалось окончательно забыть о непростом периоде начала 1990-х годов, когда Россия была вынуждена отказаться от финансовой поддержки Кубы, что поставило остров на грань выживания. С 2014 года товарооборот начал расти — со $180 млн до $450 млн.

24 июля глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что его переговоры с Сергеем Лавровым придали дополнительный «очень сильный импульс двусторонним отношениям».

В разговоре с “Ъ” председатель координационного совета российских соотечественников, проживающих на Кубе, Рауль Рейес обратил особое внимание на сотрудничество в сфере транспорта: в июне было подписано соглашение о модернизации Россией кубинских железных дорог, в результате чего возможность перевозки пассажиров вырастет в три раза, а товаров — вдвое. Также господин Рейес упомянул взаимодействие в энергетике (в частности, поставки Россией генераторов для электростанций Кубы), нефтеразведке (в территориальных водах страны работы ведет «Роснефть»), туризме (четыре года назад Россия занимала 14-е место по объемам турпоездок на остров, а сейчас — седьмое), медицине (в этом году должны начаться поставки на остров российских препаратов для лечения онкологии).

Между тем взаимодействие в значительной степени строится на кредитной основе. Так, источники финансирования проекта по модернизации железнодорожной сети — кредиты российских банков и средства специального счета, на который идут платежи в счет погашения кубинского долга перед Москвой. «Новые кредиты в ближайшее время, конечно, будут»,— не стал скрывать посол Кубы в Москве Пеньяльвер Порталь в интервью «РИА Новости». Возможностей согласовать их условия представится немало: осенью в Гаване пройдет заседание межправкомиссии, затем остров может посетить премьер Дмитрий Медведев, а в ноябре на празднование 500-летия со дня основания Гаваны собирается спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

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«Для команды нового кубинского президента сотрудничество с Россией — приоритет. Оно опора для изменений, которые неизбежно должны произойти на Кубе, таких как создание единой валюты, привлечение иностранных капиталов и трансформация экономики из социалистической в смешанную — ориентированную на рынок, но управляемую государством»,— заявил “Ъ” приглашенный профессор Колледжа Густава Адольфа (Миннесота, США) Артуро Лопес-Леви. Сближение с Москвой он не считает следствием ухудшения отношений между Гаваной и Вашингтоном — Куба всегда пыталась диверсифицировать связи: «Два примера: ни США, ни какую другую страну не должно беспокоить, что ремонт купола Капитолия (здания парламента Кубы.— “Ъ”) — построенной в 1920-е годы копии вашингтонского здания — проводился в сотрудничестве с Россией. И какой вред может нанести США то, что власти Кубы и России сотрудничали при подготовке встречи папы римского и патриарха в Гаване?»

В интервью латиноамериканским СМИ и RT, которое Сергей Лавров дал накануне поездки, он отметил: особый интерес на переговорах представляет «вопрос о том, как мы можем в современных условиях продвигать принципы справедливости и международного права». В первую очередь речь идет о венесуэльском вопросе. Власти США обвиняют Гавану в поддержке (в том числе военной) президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «И Куба в этой ситуации чувствует себя не очень уютно,— отметил в беседе с “Ъ” профессор СПбГУ Виктор Хейфец.— Кубинские заявления в защиту Мадуро куда менее громкие, чем заявления ряда других стран: кубинцы понимают, что уязвимы. И в этой ситуации важно услышать от Москвы слова поддержки».

«Мы едины в том, что поиски решений любых проблем, связанных с любой страной мира, должны проводиться исключительно мирным, политико-дипломатическим путем, на основе устава ООН, уважения принципов неприемлемости применения силы»,— заявил 24 июля Сергей Лавров на пресс-конференции. Он предупредил, что кризис венесуэльцы должны преодолеть самостоятельно: «Речь идет именно о контактах по содействию диалога, но не с целью навязать результат».

Его коллега, в свою очередь, раскритиковал западные санкции в отношении России и, к удовольствию Сергея Лаврова, резюмировал: «Мы признаем лидерство России в защите мира». Россияне «с огромным уважением относятся к стойкости кубинского народа», который достойно переносит все тяготы, связанные с американской блокадой, не остался в долгу российский министр, похвалив «все новые успехи» Гаваны в экономике и других сферах.

Опять санкции

«Кубинцы благодарны русскому народу за ту огромную поддержку, которую им оказывал СССР в самые тяжелые для нашей нации моменты, когда после победы революции в январе 1959 года империалистический режим начал выполнять в отношении Кубы программу политической изоляции и экономической блокады,— заявил “Ъ” профессор Института международных отношений (Гавана), в прошлом дипломат Мануэль Йепе.— Народ ощущает, что взаимная поддержка Кубы и России уже не уступает по своему уровню кубино-китайским отношениям. А это крайне важно с точки зрения обороны и безопасности нашей страны».

Между тем собеседники “Ъ” в Гаване, стоящие на прогосударственных позициях, говорят о том, что безопасности Кубы сегодня — как и сразу после победы революции — вновь угрожают США.

О прямой военной угрозе речи не идет. Но перезагрузка отношений между Вашингтоном и Гаваной резко закончилась после прихода в Белый дом Дональда Трампа. «Я говорю кубинскому правительству: остановите нарушение прав диссидентов, освободите политзаключенных, прекратите сажать за решетку невинных людей, будьте открыты для политической и экономической свободы, верните лиц, скрывающихся от американского правосудия»,— предупредил он в программной речи об отношениях с Кубой в 2017 году. И сразу приступил к восстановлению санкций — причем не только по причине нарушений прав человека на острове, но и из-за поддержки руководством страны правительства Венесуэлы. Новые ограничения были введены 4 июня: под запрет попали самые популярные среди американцев поездки на Кубу — групповые туры «с образовательной целью», а также визиты на пассажирских и туристических судах, частных и корпоративных самолетах. По подсчетам властей Кубы, в результате в этом году туристический поток в страну снизится с 5,1 млн до 4,3 млн человек.

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По словам американского эксперта Артуро Лопеса-Леви, санкции в наибольшей степени влияют на три сферы: инвестиционный климат, энергетическую и продовольственную безопасность. По данным эксперта, 72% потребляемого в стране продовольствия — импорт, что является следствием «провальной сельскохозяйственной политики кубинских властей и усугубляется санкциями». Однако кубинцы готовы стоять на своих позициях до конца. Бруно Родригес 24 июля заявил: «Никакие угрозы не заставят изменить курс, который суверенно выбрала наша страна».

Выступая на пресс-конференции, Сергей Лавров вспомнил и о главное помехе для инвестиций на Кубу — вступлении в силу американского закона Хелмса—Бертона.

Он был принят в марте 1996 года, но один из разделов, касающийся экстерриториальных санкций, до Дональда Трампа никогда не применялся. А с этого года американцы, у которых была собственность на Кубе до 1959 года, могут подавать в суд на ее нынешних владельцев. Так, потомки бывших владельцев доков в Гаване и Сантьяго-де-Куба уже подали иски к круизной компании Carnival Cruises, которая их использовала в последние годы. «Любые разделы этого закона противоправны, они противоречат международному праву»,— заявил 24 июля Сергей Лавров. Он также напомнил, что на Генассамблее ООН ежегодно голосуют за резолюцию о неприемлемости торгового эмбарго в отношении Кубы. «Документ набирает в среднем 190 голосов. Против голосуют лишь США и некоторые страны, о независимости которых говорить не приходится»,— добавил министр.

«Бесполезное и антидемократическое упражнение»

Со старыми и новыми трудностями приходится справляться обновленному руководству Кубы — в первую очередь Мигелю Диас-Канелю, который стал председателем Госсовета 19 апреля прошлого года. Тогда опрошенные “Ъ” эксперты называли его «технократом, от которого можно ждать реформ». «Вступила в силу новая конституция, проводятся реформы экономики, растет частный сектор, появился мобильный интернет»,— перечислял Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и RT.

Но революционных изменений пока не произошло. Главное нововведение — вступившая в силу 10 апреля конституция.

В ней официально признана частная собственность, а пребывание на высшем государственном посту ограничено двумя сроками подряд, но по-прежнему указывается на социалистический характер системы и ее однопартийность.

Бывший кубинский дипломат Мануэль Йепе заверил “Ъ”, что и старые революционеры, и «молодая поросль» очень позитивно восприняли новый стиль управления Мигеля Диас-Канеля, «без сомнения, уже завоевавшего расположение кубинского общества, которое всегда было очень политизированным». Впрочем, с этим тезисом согласны все-таки не все кубинцы. Как заявил “Ъ” исполнительный директор Кубинской обсерватории по правам человека Алехандро Гонсалес Рага, господин Диас-Канель, возможно, не форсирует проведение экономических реформ, потому что «не имеет необходимой политической поддержки».

Что же касается профильного для него вопроса, то тут собеседник “Ъ” серьезных подвижек не видит: «Референдум по конституции был бесполезным и антидемократическим упражнением, потерянной возможностью принятия норм, соответствующих потребностям страны». Несогласные с генеральной линией партии на Кубе все также сталкиваются с давлением. «Показатели незаконных задержаний остаются прежними — около 200 случаев в месяц. Речь идет о людях, которые пытаются воспользоваться своими правами на свободу собраний и выражение мнения. Репрессивную машину Диас-Канель принял в качестве наследства и сохраняет ее»,— заверил Алехандро Гонсалес Рага. И добавил, что Россия — «возможно, самый важный союзник кубинского правительства на международной арене» — должна была бы внести в повестку переговоров с кубинским руководством вопрос соблюдения прав человека, но вряд ли сделает это.