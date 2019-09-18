Чем известен Анатолий Кучерена

Сестра осужденного актера Павла Устинова Юлия рассказала “Ъ” о том, что к защите ее брата присоединяется адвокат Анатолий Кучерена. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Кучерена Анатолий Григорьевич родился 23 августа 1960 года в селе Мындра Молдавской ССР. Окончил Всесоюзный заочный юридический институт (1991). Доктор юридических наук, тема диссертации — «Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России».

С 1981 по 1983 год работал в ГУВД Москвы. В 1983 году поступил в Высшую школу милиции СССР, ныне — Московский университет МВД России, но в 1985 году был отчислен и уволен из органов. В 1989 году работал юрисконсультом управления «Мосавтолегтранс», с 1989 по 1990 год — старшим юрисконсультом международной межправительственной организации «Форум». С 1991 по 1993 год был начальником юридического отдела АО «Излучина». В 1993 году стал членом Московской коллегии адвокатов. С 1993 по 1995 год работал сотрудником Первой московской юридической консультации.

В 1995 году организовал и возглавил адвокатское бюро «Аргумент» (ныне — коллегия адвокатов «Кучерена и партнеры»). В декабре 2001 года возглавил кафедру адвокатуры и нотариата Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина.

С 2005 по 2017 год состоял в Общественной палате (ОП) РФ. С 2006 года возглавлял комиссию ОП по контролю за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформированию судебной системы. С 2013 года возглавляет общественный совет при МВД РФ.

В разные годы представлял интересы лыжниц Ольги Даниловой и Ларисы Лазутиной, лишенных олимпийского золота из-за подозрений в употреблении допинга, режиссера Никиты Михалкова, певца Иосифа Кобзона, художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова, экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, предпринимателя Сулеймана Керимова и других.