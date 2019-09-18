Кремль не видит снижения доверия к судебной системе из-за дела Устинова

В Кремле не видят снижения доверия в обществе к российской судебной системе и следствию в связи с делом актера Павла Устинова. заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, господин Устинов получил 3,5 года колонии из-за вывихнутого в ходе акции 3 августа плеча сотрудника Росгвардии.

«Я не стал бы делать какие-то обобщающие выводы в отношении судебной системы России в целом»,— ответил господин Песков на вопрос, не видят ли в Кремле снижения доверия к судебной системе в России. Снижение доверия в Кремле не фиксируют, указал он.

Что известно об актере Павле Устинове Читать далее

В ответ на просьбу “Ъ FM” прокомментировать общественный резонанс вокруг дела Павла Устинова, господин Песков сказал, что в Кремле «принимают к сведению позицию, которую заняли или некоторые люди, или некоторые группы людей». Также он сказал, что совершенно не важно, смотрели ли в Кремле видео с задержанием господина Устинова или не смотрели. «Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий, законных действий. Единственное законное действие, которое имело место — это то, что была апелляция. Была апелляция, и давайте дождемся с вами итогов рассмотрения апелляции»,— сказал он.

Комментируя начавшиеся у здания администрации президента (АП) пикеты в поддержку господина Устинова, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что АП не является адресатом для подобных воззваний. «Ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд»,— отметил господин Песков.

Напомним, Павел Устинов был задержан сотрудниками Росгвардии во время несанкционированной акции 3 августа. Сам он утверждает, что оказался на месте проведения акции случайно и сопротивления при задержании не оказывал. Суд установил, что господин Устинов «оказал тянущее воздействие на плечевой сустав руки сержанта Александра Лягина» и «причинил нравственные страдания» бойцу, приговорив его к 3,5 годам колонии.

Российские деятели культуры начали акцию «Я/Мы Павел Устинов», протестуя против приговора 23-летнему молодому человеку. В числе тех, кто поддержал актера,— Константин Райкин, режиссеры Алексей Герман-младший и Алексей Красовский, Константин Богомолов, Максим Галкин, Сергей Шнуров, Сергей Лазарев и другие. Также в его поддержку выступил глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, господина Устинова и других фигурантов уголовных дел, связанных с акциями протеста в Москве, поддержали священнослужители Русской православной церкви и школьные учителя.

Подробнее о приговоре Павлу Устинову — в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить».