У администрации президента проходят одиночные пикеты в поддержку Устинова

В Москве в 11:00 началась серия одиночных пикетов в поддержку актера Павла Устинова, которого суд признал виновным в вывихе плеча сотруднику Росгвардии при задержании на акции протеста 3 августа. Господин Устинов получил три с половиной года колонии.

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Возле администрации президента выстроилась очередь из желающих принять участие в акции. Первым с пикетом вышел актер Александр Паль, которого также задержали на акции протеста, но отпустили. Также в акции протеста принимают участие актеры Тимофей Трибунцев, Никита Кукушкин, Александр Молочников, Никита Ефремов, Александра Бортич и другие.

Напомним, росгвардеец получил травму во время задержания господина Устинова на несанкционированном шествии в Москве 3 августа. Сам актер утверждает, что попал на акцию протеста случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Судья Алексей Криворучко отказался смотреть видеозапись задержания и приобщать ее к делу.

Чем известен судья Криворучко Читать далее

В защиту Павла Устинова с коллективными и одиночными обращениями выступили актеры, музыканты, телеведущие. Сегодня в его поддержку выступил глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Петицию с требованием освободить господина Устинова на момент публикации материала подписали более 92 тыс. человек.

Подробнее о приговоре читайте в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить».