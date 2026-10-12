Попытки обвинить во всем Владимира Зеленского и заставить его провести президентские выборы были и раньше, и ни к чему особо не привели. Можно рискнуть сказать, что не приведут и сейчас. Что можно сказать точно, так это то, что мир в 24 часа в очередной раз не получается.