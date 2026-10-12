«Мир в 24 часа в очередной раз не получается»
Дмитрий Дризе — об энергетическом перемирии
12.10.2026, 18:40
Сказать пока нечего. Так в Кремле прокомментировали перспективу «энергетического перемирия». Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласны прекратить взаимные удары по энергообъектам. В Киеве сообщили, что ничего об этом не слышали, но подобный вариант поддерживают, если Москва сделает то же самое. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что миротворческие усилия главы Белого дома вновь оказались под большим вопросом.
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Практически сразу после заключения дизельной сделки с Россией Трамп объявил, что стороны конфликта готовы к «энергетическому перемирию». Президент не стал вдаваться в подробности, что сходу вызвало массу вопросов. В частности, какие объекты подпадают под гипотетическое соглашение. В Киеве заявили, что ничего об этом не слышали. Кремль ответил более уклончиво, мол, на сегодня сказать особо нечего, переговоры продолжаются.
Поскольку в мире уже привыкли к манерам 47-го президента США, поэтому многие наблюдатели сочли это очередной вербальной интервенцией — ответом на поднявшуюся бурную волну критики. Не всем понравилось столь неожиданное потепление с Москвой. И это, надо сказать, очень мягко сказано.
Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик вместе с однопартийцем Доном Бэконом намерен внести законопроект под названием «Закон Рональда Рейгана о мире через силу». Суть документа в запрете на покупку российских нефти и нефтепродуктов.
Собственно, такой запрет действует с 2022 года по решению конгресса. Жесткую позицию против российского дизеля, естественно, поддерживают и демократы. Плюс неоднозначная реакция в обществе и даже комментарии на ресурсах протрамповского Fox News. Не говоря уж о Европе, которая откровенно говорит о предательстве. Короче говоря, дело пахнет большим скандалом.
Белый дом нарушение законодательства отвергает и заявляет, что, в отличие от отступников и популистов, заботится о простом народе. Между тем в большом недоумении пребывает нефтяное лобби. Зачем Белый дом допускает на рынок конкурентов? Не лучше ли было, скажем, расширить бурение и объявить о масштабной программе инвестиций в нефтепереработку? А это, между прочим, корневой электорат Трампа.
Что же в сухом остатке — противостояние вокруг Украины продолжается. Похоже, «энергетическое перемирие» всерьез не воспринимается.
Есть только дизельная сделка и очередной скандал с союзниками в Европе и внутри самих Соединенных Штатов.
Все это происходит на фоне войны на Ближнем Востоке, которая видится бесконечной, и высоких цен на нефть, которые, похоже, не собираются снижаться.
Попытки обвинить во всем Владимира Зеленского и заставить его провести президентские выборы были и раньше, и ни к чему особо не привели. Можно рискнуть сказать, что не приведут и сейчас. Что можно сказать точно, так это то, что мир в 24 часа в очередной раз не получается.
Выборы в конгресс тем временем неуклонно приближаются, а перспективы действующей администрации выглядят туманными. Впрочем, возможно, Трамп сможет всех удивить неким козырем и одержать большую победу.