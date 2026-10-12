«Самолет» сообщил о штатной работе после введения санкций ЕС
12.10.2026, 18:46
ГК «Самолет» продолжает вести операционную работу в плановом режиме. Так пресс-служба застройщика прокомментировала «Ъ» попадание в санкционные списки ЕС.
«Традиционно строительная отрасль в России практически на 100% использует отечественные материалы и оборудование, и группа “Самолет” — не исключение»,— указано в сообщении. Комментарий «по существу» компания пообещала дать после изучения документов ЕС.
Сегодня министры иностранных дел ЕС внесли в санкционные списки еще 1,6 тыс. физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Рестрикции предполагают запрет на въезд в европейские страны (для физлиц), заморозку активов и запрет на ведение бизнеса в ЕС.
Ограничения в отношении ГК «Самолет» и ее гендиректора Анны Акиньшиной Совет ЕС обосновал тем, что застройщик использует рабочих из КНДР в своих строительных проектах во Владивостоке. ЕС считает, что их доходы могут пойти на реализацию северокорейской ядерной программы.