«Самолет» сообщил о штатной работе после введения санкций ЕС

Сегодня министры иностранных дел ЕС внесли в санкционные списки еще 1,6 тыс. физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Рестрикции предполагают запрет на въезд в европейские страны (для физлиц), заморозку активов и запрет на ведение бизнеса в ЕС.